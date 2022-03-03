Yaramaz Çocuklar fragmanı

Ahmet Necdet Çupur'un yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolünde Zeynep Çupur, Mahmut Çupur ve Nezahat Çupur ile oynadığı 'Yaramaz Çocuklar', Başka Sinema dağıtımıyla bu hafta vizyondaki yerini alacak. Belgesel türündeki film, 20 yıl önce kardeşleriyle benzer bir süreç geçiren ve eğitimine devam edebilmek için memleketinden ayrılan bir kişinin, kardeşlerine destek olmak için Fransa'dan köyüne dönüp onların yaşadıklarını kayıt altına almasını anlatıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 12:15 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 12:19

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