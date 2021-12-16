Yarım Kalan Hayat fragmanı

Michael Uppendahl tarafından sinema perdesine taşınan Yarım Kalan Hayat, her alanda hayatının baharını yaşamakta olan başarılı bir adamın geçirdiği bir kaza sonucu değişen hayatını odağına alıyor. Dram türündeki ABD yapımı filmin başrollerinde Aaron Paul, Lena Olin, Tom Berenger, Celia Weston ve Michael Weston rol aldı.
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Haberler 16.12.2021 - 15:20| Son Güncelleme : 16.12.2021 - 15:24
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