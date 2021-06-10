Yeni Gossip Girl dizisinden yeni fragman

Yayınlandığı dönemde bir fenomene dönüşen Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl'ün (Dedikoducu Kız) yeni uyarlamasından yeni fragman yayınlandı. Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay oluşan kadrosuyla yeni Gossip Girl, 8 Temmuz'da HBO max kanalında yayınlanacak. Gossip Girl, orijinalinden sekiz yıl sonrasında geçecek ve New York'taki seçkin bir okulun öğrencilerine odaklanacak.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 10.06.2021 - 09:19| Son Güncelleme : 10.06.2021 - 09:30
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.