Yeni James Bond filmi No Time to Die'dan ilk tanıtım

Daniel Craig'in beşinci ve son kez ajan 007'yi canlandırdığı James Bond filmi No Time to Die'dan ilk teaser geldi. Rami Malek, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, ve Naomie Harris'in de rol aldığı film, 8 Nisan 2020'de vizyona girecek.

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