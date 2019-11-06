Yıkılışının 30. yıldönümünde çikolatadan Berlin Duvarı
Fransız çikolata sanatçısı Patrick Roger, yıkılışının 30. yıldönümünde, anma ve kutlama törenlerinde sergilenmek üzere Berlin Duvarı'nın çikolata bir kopyası üzerinde çalışıyor. 2 buçuk metre yüksekliğindeki çikolata duvarın genişliği 8 metre. Bir aydır çikolata duvarını inşa eden sanatçı, "Duvarın arkasındaki fikir aslında onu yıkmak, sınırlarımız olmamalı” dedi. Berlin Duvarı 1961'de inşa edildi ve 1989'da yıkılıncaya kadar doğu ve batı Berlin'i ikiyi ayıran beton bariyer oldu. (Dünyanın Haberi, NTV)
06.11.2019 - 17:43| Son Güncelleme : 06.11.2019 - 17:55
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