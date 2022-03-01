Yıldız Kenter belgeselinden ilk tanıtım

Usta tiyatrocu ve devlet danatçısı Yıldız Kenter'in hayatını anlatan filmin çekimleri bir süre önce başlamıştı. Yönetmenliğini Selçuk Metin'in, senaristliğini Zeynep Miraç’ın üstlendiği projeden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Kenter’in hayatını, kişiliğini, hayata ve tiyatroya bıraktığı izleri anlatan belgeselde, Genco Erkal, Haldun Dormen, Kadriye Kenter, Müjdat Gezen, Tilbe Saran, Ayhan Kavas, Bartu Küçükçağlayan, Bülent Şakrak, Demet Akbağ, Demet Evgar, Dikmen Gürün, Engin Hepileri, Filiz Kutlar, Hakan Gerçek, Jülide Kural, Mehmet Birkiye, Nergis Çorakçı, Okan Yalabık, Suat Öztuna ve Yeşim Koçak yer alıyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler 01.03.2022 - 09:44| Son Güncelleme : 01.03.2022 - 10:05
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.