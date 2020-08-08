Yönetmen Janicza Bravo'nun Zola filminden fragman

Janicza Bravo'nun imzasını taşıyan Zola'dan teaser fragman paylaşıldı. Riley Keough ve Taylour Paige'nin başrolleri paylaştığı filmde, Zola, bir restoranda garson olarak çalışan genç bir kadındır. Bir gün restorana gelen Stefani ile tanışması Zola'nın hayatının değişmesine neden olur. Seks işçisi olan Stefani ile kurduğu dostluk, Zola’nın macera dolu bir yolculuğa çıkmasına neden olur. İlk kez 24 Ocak'ta Sundance Film Festivali'nde izleyici karşısına çıkan film, Palm Springs Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.
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08.08.2020 - 14:50| Son Güncelleme : 08.08.2020 - 15:03
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