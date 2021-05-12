Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan Hunters Chorus eseri
Avrupa Birliği Günü’ne özel hazırlanan “Hep Beraber Umut Bizimle Olsun” isimli NTV-AB yayınında konser veren Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, Romantik Dönem bestecilerinden Carl Maria Friedrich Ernst von Weber’in “Hunters Chorus” eserini dinleyiciye sundu.
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NTV 12.05.2021 - 13:08| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 13:19
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