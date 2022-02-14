Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden ilk fragman
Amazon, Amazon Prime’da yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin ilk fragmanını Super Bowl sırasında yayınladı. Orta Dünya’nın ve Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı olan J. R. R. Tolkien tarafından 'İkinci Çağ' olarak adlandırılan ve Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleriyle hikayeleri anlatılan dönemin yüzlerce yıl öncesini izleyicilerle buluşturacak dizi, 2 Eylül’den itibaren Amazon Prime'da yayınlanacak.
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Haberler 14.02.2022 - 15:57| Son Güncelleme : 14.02.2022 - 16:02
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