Zihin Gezgini fragmanı

Hugh Jackman'ın başrolünde yer aldığı Zihin Gezgini, insanın zihnine bağlanarak geçmişi tekrar yaşatabilen bir sistemle bir anda ortadan kaybolan sevdiği kadını bulmaya çalışan bir dedektifin hikayesini anlatıyor.
Abone ol
Paylaş
19.08.2021 - 11:44| Son Güncelleme : 19.08.2021 - 11:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.