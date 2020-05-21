Hazal Kaya: Babasına çok aşıktım, ona benzeyecek tabii ki

Oyuncu Hazal Kaya, Anneler Günü'ne özel oğlu Fikret Ali ile bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kaya fotoğrafın altında "Anca yetiştik Anneler Günü'ne, malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran, büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım" notu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa, "Oğlunuz eşinizin kopyası" şeklinde yorumlar yapıldı.

Hazal Kaya'nın Anneler Günü paylaşımı.

Fikret Ali'nin kime benzediği tartışılırken; 29 yaşındaki oyuncu Fikret Ali ile yeni pozunu sosyal medya hesabından "Babasına çok aşıktım. Ona benzeyecek tabii ki. Bu arkadaşa ölüyorum" notu ile paylaştı. Kaya oğlu Fikret Ali'yi babası Ali Atay'a benzetenlere esprili bir yanıt vermeyi de ihmal etmedi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden oğlunun ayaklarını paylaşan Hazal Kaya, "Oğlum babasına benziyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.