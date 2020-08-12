Prens Andrew, Epstein davasına dair çok kritik bilgilere sahip

Cezaevinde ölen pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişi olduğu bilinen Prens Andrew'un davada ilerleme sağlamayabilecek kritik bilgilere sahip olduğu iddia edildi.

12.08.2020 - 08:41

Prens Andrew, Epstein davasına dair çok kritik bilgilere sahip

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Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ve Prens Andrew'un geçmişiyle ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Epstein, Paris Hilton'u hedef aldığını açıklayan Surviving Jeffrey Epstein (Jeffrey Epstein’den Geriye Kalan) adlı belgesele göre; eski mağdur Kiki Doe, Prens Andrew hakkında konuştu ve iki ismin çok yakın bir ilişkisi olduğunu hatırlattı.

"ADALETE İHTİYAÇ VAR"

Doe, "Andrew, diğer insanları yakalamaya yardımcı olabilecek kritik bilgiye sahip. İnsanların adalete ihtiyacı var" dedi.

BUGÜNE KADAR İDDİALARI REDDETTİ

Andrew ise bir hata yaptığı ya da Epstein'in suçlarıyla ilgili bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları şimdiye dek hep reddetti.

PRENS ANDREW İTİRAFI

Virginia Giuffre isimli bir kadın tarafından reşit olmadığı bir dönemde Jeffrey Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell aracılığıyla, Prens Andrew ile ilişkiye girmeye zorlandığını açıklamıştı.

GÖREVLERİNİ BIRAKTI

Epstein davasının yeniden gündeme gelmesi üzerine Prens Andrew, Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmıştı.

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