Çin’de Oscar adayı filmlerin gösterimi corona virüsü nedeniyle iptal

HOLLYWOOD'A DARBE

İptal haberleri, Hollywood sektörüne büyük bir darbe olarak yorumlandı. Çünkü Çin, sinema sektöründe ABD’den sonra en büyük pazar olarak görülüyor. 175 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Universal'ın Dolittle filmi ABD’de bugüne dek 126 milyon dolarlık hasılat elde etti. Robert Downey Jr’ın başrolde yer aldığı filmin Çin’de gösterilmemesi büyük bir hasılat kaybı olarak görülüyor.