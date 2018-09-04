Saadet Işıl Aksoy IMDb listesinde sürpriz yaptı (Kıvanç Tatlıtuğ yine zirvede)
IMDb Starmetre açıklandı. Her hafta pazartesi günü güncellenen listenin zirvesi birkaç haftalık aranın sonrasında yine Kıvanç Tatlıtuğ'un oldu. İşte Çağatay Ulusoy'dan Aras Bulut İynemli'ye Haluk Bilginer'den çıkış yapan Saadet Işıl Aksoy'a farklı oyuncuların yer aldığı o liste...
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1Listenin İlk 25'inde ilginç isimler var. Kara Sevda dizisiyle bütün dünyada haklı bir şöhrete kavuşan Kaan Urgancıoğlu 2018 yılında elde ettiği en iyi sıralamayı yaparak 12840 oldu ve ilk 25 isim arasına girdi. Bu, Urgancıoğlu'nun 11 Haziran 2017 tarihinde elde ettiği 11 binincilikten sonraki en iyi sıralaması.
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İlk 25 isim arasındaki diğer sürpriz isim ise Dağ 2 filminde yer alan Açelya Özcan. Özcan da tüm zamanlarda elde ettiği en iyi 2. sıralamasıyla Türk oyuncular içinde ilk 25 içinde yer almayı başardı. Açelya Özcan iki hafta önce de global listede 5612. olarak ilk 3 isim arasında yer almıştı.
Dünya çapındaki 10 milyona yakın televizyon ve sinema oyuncusunu puanlayan IMDb starmetre'de ilk 10 bin isim arasında yer almak uluslararası anlamda prestij göstergesi olarak kabul ediliyor. Listede bu hafta ilk 10 bine 6 Türk isim girdi.
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3Osman Gazi dizisinde Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey’i canlandıracağı konuşulan Burak Özçivit listeye 10. sıradan girdi.
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42019'da Karakomik Filmler ile izleyiciyle buluşacak olan Cem Yılmaz 9. sırada.
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5Çukur dizisinde Yamaç Koçavalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli 8. sırada yer aldı.
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6Puhu TV'nin dizisi Şahsiyet'te Agâh Beyoğlu karakterine hayat veren Haluk Bilginer listede 7. sırada bulunuyor.
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Ahlat Ağacı filmi Türkiye'nin Oscad adayı olan Nuri Bilge Ceylan; yaklaşık 10 milyon kişinin sıralandığı listede tam 10 bininci olarak, 6. sırada kendine yer buldu.
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8Geçen haftalarda 407. olarak 2018 rekorunu kıran Farah Zeynep Abdullah ise bu hafta listenin 5. sırasında. Farah'ın global sıralaması 9845.
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94. sırada Netflix dizisinde rol almaya hazırlanan Çağatay Ulusoy yer alıyor.
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10En büyük sürprizi ise 15 bin sıra birden yükselerek 7832. olan Saadet Işıl Aksoy yaptı. Oyuncu, Ailecek Şaşkınız'ın vizyona girdiği tarihte elde ettiği seviyeye ulaşmış oldu. Aksoy IMDb starmetre'de en yüksek seviyeye 2013 yılında 1203. olarak ulaşmıştı.
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Türk oyuncuların IMDb starmetre sıralamasında bu hafta ikinciliği Komplo (Backstabbing for Beginners) filminde başrol oynayan Belçim Bilgin aldı.
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12Zirvedeki isim ise Kıvanç Tatlıtuğ oldu.