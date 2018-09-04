Saadet Işıl Aksoy IMDb listesinde sürpriz yaptı (Kıvanç Tatlıtuğ yine zirvede)

İlk 25 isim arasındaki diğer sürpriz isim ise Dağ 2 filminde yer alan Açelya Özcan. Özcan da tüm zamanlarda elde ettiği en iyi 2. sıralamasıyla Türk oyuncular içinde ilk 25 içinde yer almayı başardı. Açelya Özcan iki hafta önce de global listede 5612. olarak ilk 3 isim arasında yer almıştı.

Dünya çapındaki 10 milyona yakın televizyon ve sinema oyuncusunu puanlayan IMDb starmetre'de ilk 10 bin isim arasında yer almak uluslararası anlamda prestij göstergesi olarak kabul ediliyor. Listede bu hafta ilk 10 bine 6 Türk isim girdi.