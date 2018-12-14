Günün öne çıkan 10 haberi (14 Aralık 2018)

1. "DÜN OPERASYONLARI YAPTIK, GERİSİ GELECEK"

Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmakta kararlı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam operasyonlarımızı yaptık. Gerisi gelecektir" diye konuştu. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybedildiğini, tek bir günlük gecikmeye dahi tahammül olmadığını kaydetti. ABD'ye mesaj veren Erdoğan, Münbiç'in terörden temizlenmemesi durumunda oraya da girileceğini ifade etti. Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan Erdoğan "Bunun failinin kim olduğu da bana göre belli. Veliaht Prens'in en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi" dedi.