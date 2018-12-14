Günün öne çıkan 10 haberi (14 Aralık 2018)
ntv.com.tr
14 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "DÜN OPERASYONLARI YAPTIK, GERİSİ GELECEK"
Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmakta kararlı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam operasyonlarımızı yaptık. Gerisi gelecektir" diye konuştu. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybedildiğini, tek bir günlük gecikmeye dahi tahammül olmadığını kaydetti. ABD'ye mesaj veren Erdoğan, Münbiç'in terörden temizlenmemesi durumunda oraya da girileceğini ifade etti. Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan Erdoğan "Bunun failinin kim olduğu da bana göre belli. Veliaht Prens'in en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi" dedi.
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2. "KAYITLARDA ÜST DÜZEY ASKER 'BEN KESMEYİ İYİ BİLİRİM' DİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk ortadayken İsrail son 50 yıldır kasıtlı şekilde Kudüs'teki İslam mirasının izlerini silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz. Bu tarihi gerçeği yok edemeyeceksiniz" dedi. Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarına değinen Erdoğan, "Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş diyor. Adam açık açık ben kesmesini iyi bilirim diyor. Çünkü bir morg mensubu. Üst düzey asker. Bunların hepsi kayıtlarda var" diye konuştu.
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3. "SİNCAR HAREKATI'NDA 30 HEDEF VURULDU" (AKAR BÖYLE İZLEDİ)
TSK, Irak'ta Sincar ve Karacak dağlarına düzenlenen hava harekatına ilişkin detayları paylaştı. Düzenlenen harekatta 30'dan fazla hedefin imha edildiği açıkladı. Sınıra 180 kilometre uzaklıktaki Karacak dağının vurulması, TSK'nın en uzak bölgeye gerçekleştirdiği hava harekatı oldu. Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.
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4. ANKARA'DA YHT KAZASINDA ÖLENLERE VEDA
Ankara'daki YHT kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğa uğurlandı. Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Ebru Erdem Ersan, Tahsin Ertaş ve makinist Kadir Ünal için Ankara'da; makinist Hulisi Böler için Tokat'ta, makinist Adem Yaşar için Çankırı'da, Yusuf Yetim için de Şanlıurfa'da cenaze törenleri düzenlendi.
VIDEO - İŞTE KAZA ANI (ANKARA'DAKİ YHT KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI)
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5. FENERBAHÇE'DE 2. ERSUN YANAL DÖNEMİ
Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
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6. İŞTE AKN'SİZ İNTERNET FİYATLARI
Adil Kullanım Kotası’nın (AKK/AKN) kaldırılacağı 1 Ocak 2019 tarihi yaklaşırken servis sağlayıcılar da fiyatlarını açıklamaya başladı. Kaldırılan kotalar nedeniyle artan fiyatlar tüketicinin tepkisini çekmişti. Türk Telekom kaldırdığı fiyatları yeniden sayfasında yayınladı.
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7. YENİ YATIRIM ARACI 'DÖVİZ CİNSİ TAHVİL' PAZARTESİ ÇIKIYOR
Bireysel yatırımcı için ilk kez dövize dayalı tahvil ihracı başlıyor. Hazine’nin pazartesi günü ihrac edeceği dolar ve euro cinsi tahviller, getiri açısından mevduatı sollayacak. Vergi avantajı da olan bu yeni enstürman yastık altında döviz tutan bireysel yatırımcıya yeni bir alternatif olacak.
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8. NASA'DAN NBA YILDIZINA 'DAVETİYELİ' YANIT
NBA yıldızı Stephen Curry'nin "Ay'a gittiğimize hiç inanmıyorum" sözlerine NASA'dan yanıt geldi. Curry, NASA tarafından eğitime davet edildi.
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9. TARA PODYUMA ÇIKTI (MISS UNIVERSE'TE HEDEF BİRİNCİLİK)
Miss Turkey 2018'de ikinci olan ve Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Miss Universe'te (Kainat Güzeli) Türkiye'yi temsil eden Tara De Vries podyuma çıktı. Mayo ve gece kıyafetleriyle göz dolduran Tara, "Ülkemi temsil etmek o kadar büyük bir onur ki; tüm desteğiniz için gerçekten müteşekkirim" dedi.
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10. İŞTE BU YILIN EN İYİ 50 ALBÜMÜ (ELEŞTİRMENLER SEÇTİ)
Müzik dinleme alışkanlıklarında dijital platformlar favori olsa da albüm devri kapanmıyor. İşte Billboard müzik eleştirmenlerine göre 2018'in en iyi 50 albümü...