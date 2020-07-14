Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020)

Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti (Adalet Ağaoğlu kimdir?)

Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Fikrimin ince gülü, Bir Düğün Gecesi, Ölmeye Yatmak, Üç Beş Kişi ve daha nice romana imza atan, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Adalet Ağaoğlu 91 yaşındaydı. Öykü kitapları, deneme, anı ve roman türünde eserler de yayımlayan Ağaoğlu, eserlerinde toplumsal sorunlara ve bunların bireyler üzerindeki etkilerine değindi. Ağaoğlu tiyatro, öykü ve roman türlerinde birçok ödüle layık görüldü.

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