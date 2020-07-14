Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020)

14 Temmuz 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

14.07.2020 - 17:46 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 18:08

Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 1

Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü

Sosyal medya fenomeni Nicole Thea'nin ani ölümü hayranlarını yasa boğdu. Son olarak hamileliğiyle ilgili paylaşımlarda bulunan fenomenin ölüm nedeni araştırılıyor.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 2

Oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan Glee dizisinin yıldızı oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. 33 yaşındaki oyuncunun oğlunun hayatını kurtardığı ancak kendisi için enerjisinin kalmadığı tahmin ediliyor. Rivera, Glee ekibinde hayatını kaybeden üçüncü oyuncu oldu.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 3

Survivor finalistleri belli oldu

Türkiye'nin dünyaya açılacak olan kapısı Galataport'ta düzenlenen Survivor 2020'de kim elendi finale kim kaldı? sorusu yanıt buldu. İstanbul Galataport'ta yapılan canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Survivor Yasin yarı finalde elendi, Survivor Barış ve Survivor Cemal Can ise adını büyük finale yazdırdı. Fotoğraflarla 13 temmuz gecesi Survivor yarı finalinde yaşananlar...

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 4

ABD'yi sarsan Jeffrey Epstein davasında neler yaşandı?

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’a reşit olmayan genç kızları temin etmekle suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasıyla soruşturmayla ilgili iddialar yeniden alevlendi. Peki ama Prens Andrew, Donald Trump ve Bill Clinton gibi birçok önemli kişinin adının karıştığı ya da geçtiği soruşturmada neler oluyor? Jeffrey Epstein kimdir, Jeffrey Epstein davasındaki iddialar neler? İşte en çok aranan ve konuşulan konuların arasındaki davayla ilgili bilinenler...

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 5

Prenses Diana boşandıktan sonra Chanel markasını neden bıraktı?

1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın, boşandıktan sonra Chanel markasından vazgeçmesinin sebebi gün yüzüne çıktı. Diana'nın bir dönem modacısı olan Jayson Brundson, "Chanel logosu Diana'ya Charles ve Camilla'yı hatırlatıyordu" dedi.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 6

Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti (Adalet Ağaoğlu kimdir?)

Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Fikrimin ince gülü, Bir Düğün Gecesi, Ölmeye Yatmak, Üç Beş Kişi ve daha nice romana imza atan, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Adalet Ağaoğlu 91 yaşındaydı. Öykü kitapları, deneme, anı ve roman türünde eserler de yayımlayan Ağaoğlu, eserlerinde toplumsal sorunlara ve bunların bireyler üzerindeki etkilerine değindi. Ağaoğlu tiyatro, öykü ve roman türlerinde birçok ödüle layık görüldü.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 7

Adalet Ağaoğlu için Boğaziçi Üniversitesi'nde tören

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi vasiyeti üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi. Törenin ardından Ağaoğlu'nun cenazesi daha sonra Ankara'ya götürülmek üzere yola çıktı. Cenaze namazı yarın öğlen saatinde Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 8

Katy Perry'den yeni albüm

Ünlü yıldız Katy Perry, yeni albümü Smile 14 Ağustos'ta seyirciyle buluşacak.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 9

Donald Trump Jr'ın yeni kitabı Liberal Privilege'ın başlığında yazım hatası

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, ağustosta babasının başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Joe Biden hakkında çıkaracağı kitabının kapağında yazım hatası çıktı.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 10

Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu

Meksika'da büyük bir binanın altında tarihi bir Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 11

Katy Perry doğum öncesi tatilde

Amerikalı şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile doğum öncesi dinlenmek için Malibu'ya gitti. Anne olmak için gün sayan Perry, karnı burnunda bir şekilde dalgaların arasında stres atarken görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 12

Frigya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

M.Ö.1200’lü yıllarda Anadolu’da yaşayan Friglerin bıraktığı tarihi eserler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya... Birçok tarihi eserlerde yazılan yazılar, çizikler, kurşun izleri, tarihi eser kaçakçılarının kazıları tarihi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Bölge halkı tarafından yıllardır turizme açılması beklenen Kral Midas’ın ülkesi bir türlü beklenen gelişimi gösteremedi.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 13

Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri dünyaya geldi

2018 yılında nikah masasına oturan Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri Marsel, dünyaya geldi.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 14

Ödüllü sunucu Grant Imahara hayatını kaybetti

Japon asıllı Amerikalı elektronik mühendisi ve televizyon sunucusu Grant Imahara, hayatını kaybetti.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 15

Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor

New York tatilinde bol bol bisikletle turlayan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (50) Miami'de ise fitness bisikleti tercih etti.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 16

56 dolara alınan antika vazo açık artırmada 9 milyon dolara satıldı

Hong Kong'da düzenlenen bir açık artırmada, daha önceden 56 dolara satın alınan vazo, 9 milyon dolara (53 milyon TL) alıcı buldu.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 17

Russell Westbrook corona virüse yakalandı (Corona olan ünlü isimler)

Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak NBA'de Houston Rockets forması giyen Russell Westbrook corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu açıkladı. İşte yıldız basketbolcuyla ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 18

Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek

Johnny Depp'in, kendisini eski eşi Amber Heard'a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı dava devam ediyor. Her duruşması ses getiren davada Winona Ryder, eski nişanlısı Depp'in kendisine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını söyleyecek.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 19

Diego Maradona'nın adını/lakabını filmde kullanamayacaklar

Diego Armando Maradona, The Hand of God (Tanrının Eli) isimli filmde isminin/lakabının kullanılması engellemek için hareke geçti.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 20

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Adalet Ağaoğlu mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yazar Adalet Ağaoğlu'nun vefatı üzerine üzüntüsünü dile getirerek, "Türk edebiyatının usta kalemlerinden Adalet Ağaoğlu'na Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 21

James Bond'dan yeni görsel

Yıldız oyuncu Daniel Craig'in son kez James Bond olarak seyirciyle buluşacağı No Time To Die'dan (Ölmek İçin Zaman Yok) resmi olarak yeni bir görsel paylaşıldı. İşte James Bond ile Ralph Fiennes'in hayat verdiği M'in son kez bir araya geldiği fotoğrafın ayrıntıları ve film hakkında merak edilenler...

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Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020) - 22

Devlet Opera ve Balesi festival programı açıkladı

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Bodrum Bale Festivali'ni üzülerek iptal ettiklerini belirterek, "Dünyada salgın süresince bale festivali yapan ülke yok. Opera ve bale festivalleri diye geçen festivallerimizde baleyi de operayı da iptal ettik. Festivallerimizde çok nitelikli, keyifli özel konserler planladık" dedi.

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