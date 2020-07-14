Magazin ve sanat turu (14 Temmuz 2020)

14.07.2020 - 17:46 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 18:08
Fenomen Nicole Thea'nin ani ölümü
Sosyal medya fenomeni Nicole Thea'nin ani ölümü hayranlarını yasa boğdu. Son olarak hamileliğiyle ilgili paylaşımlarda bulunan fenomenin ölüm nedeni araştırılıyor.
Oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan Glee dizisinin yıldızı oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. 33 yaşındaki oyuncunun oğlunun hayatını kurtardığı ancak kendisi için enerjisinin kalmadığı tahmin ediliyor. Rivera, Glee ekibinde hayatını kaybeden üçüncü oyuncu oldu.
Survivor finalistleri belli oldu
Türkiye'nin dünyaya açılacak olan kapısı Galataport'ta düzenlenen Survivor 2020'de kim elendi finale kim kaldı? sorusu yanıt buldu. İstanbul Galataport'ta yapılan canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Survivor Yasin yarı finalde elendi, Survivor Barış ve Survivor Cemal Can ise adını büyük finale yazdırdı. Fotoğraflarla 13 temmuz gecesi Survivor yarı finalinde yaşananlar...
ABD'yi sarsan Jeffrey Epstein davasında neler yaşandı?
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’a reşit olmayan genç kızları temin etmekle suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasıyla soruşturmayla ilgili iddialar yeniden alevlendi. Peki ama Prens Andrew, Donald Trump ve Bill Clinton gibi birçok önemli kişinin adının karıştığı ya da geçtiği soruşturmada neler oluyor? Jeffrey Epstein kimdir, Jeffrey Epstein davasındaki iddialar neler? İşte en çok aranan ve konuşulan konuların arasındaki davayla ilgili bilinenler...
Prenses Diana boşandıktan sonra Chanel markasını neden bıraktı?
1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın, boşandıktan sonra Chanel markasından vazgeçmesinin sebebi gün yüzüne çıktı. Diana'nın bir dönem modacısı olan Jayson Brundson, "Chanel logosu Diana'ya Charles ve Camilla'yı hatırlatıyordu" dedi.
Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti (Adalet Ağaoğlu kimdir?)
Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Fikrimin ince gülü, Bir Düğün Gecesi, Ölmeye Yatmak, Üç Beş Kişi ve daha nice romana imza atan, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Adalet Ağaoğlu 91 yaşındaydı. Öykü kitapları, deneme, anı ve roman türünde eserler de yayımlayan Ağaoğlu, eserlerinde toplumsal sorunlara ve bunların bireyler üzerindeki etkilerine değindi. Ağaoğlu tiyatro, öykü ve roman türlerinde birçok ödüle layık görüldü.
Adalet Ağaoğlu için Boğaziçi Üniversitesi'nde tören
Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi vasiyeti üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi. Törenin ardından Ağaoğlu'nun cenazesi daha sonra Ankara'ya götürülmek üzere yola çıktı. Cenaze namazı yarın öğlen saatinde Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak.
Katy Perry'den yeni albüm
Ünlü yıldız Katy Perry, yeni albümü Smile 14 Ağustos'ta seyirciyle buluşacak.
Donald Trump Jr'ın yeni kitabı Liberal Privilege'ın başlığında yazım hatası
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, ağustosta babasının başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Joe Biden hakkında çıkaracağı kitabının kapağında yazım hatası çıktı.
Meksika'da Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu
Meksika'da büyük bir binanın altında tarihi bir Aztek Sarayı'nın kalıntıları bulundu.
Katy Perry doğum öncesi tatilde
Amerikalı şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile doğum öncesi dinlenmek için Malibu'ya gitti. Anne olmak için gün sayan Perry, karnı burnunda bir şekilde dalgaların arasında stres atarken görüntülendi.
Frigya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
M.Ö.1200’lü yıllarda Anadolu’da yaşayan Friglerin bıraktığı tarihi eserler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya... Birçok tarihi eserlerde yazılan yazılar, çizikler, kurşun izleri, tarihi eser kaçakçılarının kazıları tarihi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Bölge halkı tarafından yıllardır turizme açılması beklenen Kral Midas’ın ülkesi bir türlü beklenen gelişimi gösteremedi.
Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri dünyaya geldi
2018 yılında nikah masasına oturan Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebekleri Marsel, dünyaya geldi.
Ödüllü sunucu Grant Imahara hayatını kaybetti
Japon asıllı Amerikalı elektronik mühendisi ve televizyon sunucusu Grant Imahara, hayatını kaybetti.
Jennifer Lopez fitness bisikletiyle form tutuyor
New York tatilinde bol bol bisikletle turlayan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (50) Miami'de ise fitness bisikleti tercih etti.
56 dolara alınan antika vazo açık artırmada 9 milyon dolara satıldı
Hong Kong'da düzenlenen bir açık artırmada, daha önceden 56 dolara satın alınan vazo, 9 milyon dolara (53 milyon TL) alıcı buldu.
Russell Westbrook corona virüse yakalandı (Corona olan ünlü isimler)
Dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak NBA'de Houston Rockets forması giyen Russell Westbrook corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu açıkladı. İşte yıldız basketbolcuyla ilgili ayrıntılar ve corona olan diğer ünlü isimler...
Johnny Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder ifade verecek
Johnny Depp'in, kendisini eski eşi Amber Heard'a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı dava devam ediyor. Her duruşması ses getiren davada Winona Ryder, eski nişanlısı Depp'in kendisine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını söyleyecek.
Diego Maradona'nın adını/lakabını filmde kullanamayacaklar
Diego Armando Maradona, The Hand of God (Tanrının Eli) isimli filmde isminin/lakabının kullanılması engellemek için hareke geçti.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Adalet Ağaoğlu mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yazar Adalet Ağaoğlu'nun vefatı üzerine üzüntüsünü dile getirerek, "Türk edebiyatının usta kalemlerinden Adalet Ağaoğlu'na Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
James Bond'dan yeni görsel
Yıldız oyuncu Daniel Craig'in son kez James Bond olarak seyirciyle buluşacağı No Time To Die'dan (Ölmek İçin Zaman Yok) resmi olarak yeni bir görsel paylaşıldı. İşte James Bond ile Ralph Fiennes'in hayat verdiği M'in son kez bir araya geldiği fotoğrafın ayrıntıları ve film hakkında merak edilenler...
Devlet Opera ve Balesi festival programı açıkladı
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Bodrum Bale Festivali'ni üzülerek iptal ettiklerini belirterek, "Dünyada salgın süresince bale festivali yapan ülke yok. Opera ve bale festivalleri diye geçen festivallerimizde baleyi de operayı da iptal ettik. Festivallerimizde çok nitelikli, keyifli özel konserler planladık" dedi.