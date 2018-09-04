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Magazin ve sanat turu (4 Eylül 2018)

4 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    'EN ÇILGIN FESTİVAL'DEN KARELER

    'EN ÇILGIN FESTİVAL'DEN KARELER
    Sanat ve eğlence festivali Burning Man 2018'den renkli kareler gelmeye devam ediyor. Kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man zaman içinde değişime uğradı. ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen organizasyon artık zenginlerin akın ettiği ve sosyal medyadan fotoğrafların paylaşıldığı bir festivale dönüştü. Küçük bir azınlık ise hala festivalin eski ruhunu yaşatmaya çalışıyor.

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  • 2

    TÜRK BLOGGER'A DM

    TÜRK BLOGGER'A DM
    Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Loris Karius model ve blogger Melis Ayça Değirmencioğlu'na sosyal medyadan mesaj yolladı. Değirmencioğlu bu mesajı sayfasına taşıdı.

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  • 3

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN VİCTORİA’S SECRET BAŞVURU SONUCU BELLİ OLDU

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN VİCTORİA’S SECRET BAŞVURU SONUCU BELLİ OLDU
    Victoria’s Secret modeli olmak için cast direktörü ile görüşmeye davet edilen Dilan Çiçek Deniz'in başvurusu olumsuz sonuçlandı. Tülin Şahin ve Bensu Soral, seçmelerle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan 23 yaşındaki oyuncuya destek verdi.

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  • 4

    CÜNEYT ARKIN VE CEM YILMAZ ZİRVEDE

    CÜNEYT ARKIN VE CEM YILMAZ ZİRVEDE
    Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan, magazin ve sanat dünyasının medya raporu açıklandı. Rapora göre, Ağustos ayı boyunca en çok konuşulan isim, geçirdiği rahatsızlık ile gündeme gelen Cüneyt Arkın oldu.

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  • 5

    ATATÜRK KÖŞKÜ’NÜN GİZLİ GEÇİDİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    ATATÜRK KÖŞKÜ’NÜN GİZLİ GEÇİDİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
    Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon'daki Atatürk Köşkü’nde bulunan gizli geçit ilk kez görüntülendi. Köşkte bulunan vasiyet odasındaki fayansların altından girilen gizli geçidin inşa edildiği 1890'lı yıllarda saldırı anında sığınak olarak kullanılmak amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.

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  • 6

    ZİRVEYE ANİMASYON DAMGASI (TÜRKİYE GİŞE RAKAMLARI)

    ZİRVEYE ANİMASYON DAMGASI (TÜRKİYE GİŞE RAKAMLARI)
    Box Office Türkiye verilerine göre İnanılmaz Aile 2, vizyondaki ikinci hafta sonunda 122 bin seyirciyle gişe liderliğini korudu. Peki hafta sonu seyirciyle buluşan vizyonun yenilerinin gişesi nasıl? İşte 31 Ağustos- 2 Eylül hafta sonu Türkiye gişe rakamları.

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  • 7

    İMAJINI YENİLEDİ

    İMAJINI YENİLEDİ
    Gösteri dünyasının dünyaca ünlü isimleri zaman zaman saçlarında değişikliğe gidiyor. İşte Dua Lipa'dan Selena Gomez'e, Emily Ratajkowski'den Rihanna'ya değişimden korkmayan ünlü isimler.

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  • 8

    IMDB LİSTESİNDE SAADET IŞIL AKSOY SÜRPRİZİ

    IMDB LİSTESİNDE SAADET IŞIL AKSOY SÜRPRİZİ
    IMDb Starmetre açıklandı. Her hafta pazartesi günü güncellenen listenin zirvesi birkaç haftalık aranın sonrasında yine Kıvanç Tatlıtuğ'un oldu. İşte Çağatay Ulusoy'dan Aras Bulut İynemli'ye Haluk Bilginer'den çıkış yapan Saadet Işıl Aksoy'a farklı oyuncuların yer aldığı o liste.

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  • 9

    O SES TÜRKİYE'DE BİR AYRILIK DAHA

    O SES TÜRKİYE'DE BİR AYRILIK DAHA
    O Ses Türkiye'nin jürisinden sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Yıldız Tilbe, yeni sezonda yarışmada yer almayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

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  • 10

    "HEYECANIN DA ÖTESİNDE DUYGULAR YAŞIYORUM"

    "HEYECANIN DA ÖTESİNDE DUYGULAR YAŞIYORUM"
    Justin Bieber’la nişanlanan ünlü model Hailey Baldwin, "Heyecanın da ötesinde duygular yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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  • 11

    SUNAL AİLESİNİN TELİF DAVASI SONUÇLANDI

    SUNAL AİLESİNİN TELİF DAVASI SONUÇLANDI
    Kemal Sunal'ın ailesinin telif hakları için açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Sunal ailesine 850 bin lira telif ödenmesine karar verdi. Ancak Yargıtay'dan reddi karar geldi.

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  • 12

    INSTAGRAM FENOMENİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR

    INSTAGRAM FENOMENİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR
    Avustralyalı Instagram fenomeni Sinead McNamara'nın Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’in yatında ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

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  • 13

    NUSRET ETİ ALTINA BULADI

    NUSRET ETİ ALTINA BULADI
    Dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, bu sefer de Dubai'deki müşterileri için eti altın tozuna bulayıp servis etti. Nusret videoyu, "24 Carat Gold steak" notuyla yayınladı.

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  • 14

    SILA DETOKS KAMPINDA

    SILA DETOKS KAMPINDA
    ON'dan Kalan Şarkılar programı kapsamında 3’üncü kez Bodrum’da sahneye çıkan Sıla, 1 Eylül itibariyle sezonu kapattı. 38 yaşındaki şarkıcı sezonun yorgunluğunu atmak için detoks merkezinde kampa girdi.

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  • 15

    "YEMEKLERLE KONUŞUYORUM"

    "YEMEKLERLE KONUŞUYORUM"
    Oyuncu kimliğiyle tanınan Müge Boz, son dönemde mutfak işine el attı. Bir alışveriş merkezinde restoran açan Boz, “Evet yemeklerle konuşuyorum. Su ile ilgili yapılan araştırmalar kanıtladı ki, su molekülleri kelimeler ile olumlu anlamda kodlanabiliyor. Ben de bunu kullanıyorum" dedi.

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  • 16

    USTA YÖNETMEN ARAM GÜLYÜZ'E DOSTLARINDAN VEDA

    USTA YÖNETMEN ARAM GÜLYÜZ'E DOSTLARINDAN VEDA
    Türk sinemasının usta isimlerinden Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Gülyüz'ü, sevenleri yalnız bırakmadı.

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  • 17

    UFAK TEFEK CİNAYETLER'DEN YENİ SEZON TANITIMI

    UFAK TEFEK CİNAYETLER'DEN YENİ SEZON TANITIMI
    Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 2. sezon 2. tanıtım fragmanı yayınlandı.

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  • 18

    ŞENER ŞEN'DEN İLYAS SALMAN'A YEŞİL IŞIK

    ŞENER ŞEN'DEN İLYAS SALMAN'A YEŞİL IŞIK
    Usta oyuncu Şener Şen bir dönem birlikte projelerde rol aldığı İlyas Salman'a yeşil ışık yaktı.

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  • 19

    2 BİN 800 YILLIK SAVAŞÇI MİĞFERİ PAHA BİÇİLEMİYOR

    2 BİN 800 YILLIK SAVAŞÇI MİĞFERİ PAHA BİÇİLEMİYOR
    Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa’da bulunan 2 bin 800 yılık demir savaşçı miğferine paha biçilemiyor. Türkiye’de bir benzeri daha bulunmamış olması miğferi paha biçilemez kılarken bu eşsiz eser, Boğazköy-Hattuşa ve diğer Hitit şehirlerinde, birçok gizemli arkeolojik eserin keşfedilmeyi beklediğinin en güzel ve heyecan verici kanıtı olarak ifade ediliyor. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, demir miğferin özelliğinin Anadolu topraklarında M.Ö. 7-8. yüzyıllardan Frig döneminden günümüze geçmiş olan tek miğfer olma özelliğini taşıdığını dile getirdi.

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  • 20

    1 MİLYON LEGOYLA SPOR OTOMOBİL TASARLADI

    1 MİLYON LEGOYLA SPOR OTOMOBİL TASARLADI
    LEGO, 1 milyondan fazla lego Technic parçasını kullanarak birebir boyutlarda bir Bugatti Chiron tasarladı. 5.3 beygir gücünde olan araç, saatte 20 kilometre hızla gidebiliyor.

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