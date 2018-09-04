Magazin ve sanat turu (4 Eylül 2018)

4 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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'EN ÇILGIN FESTİVAL'DEN KARELER
Sanat ve eğlence festivali Burning Man 2018'den renkli kareler gelmeye devam ediyor. Kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man zaman içinde değişime uğradı. ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen organizasyon artık zenginlerin akın ettiği ve sosyal medyadan fotoğrafların paylaşıldığı bir festivale dönüştü. Küçük bir azınlık ise hala festivalin eski ruhunu yaşatmaya çalışıyor.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN VİCTORİA’S SECRET BAŞVURU SONUCU BELLİ OLDU
Victoria’s Secret modeli olmak için cast direktörü ile görüşmeye davet edilen Dilan Çiçek Deniz'in başvurusu olumsuz sonuçlandı. Tülin Şahin ve Bensu Soral, seçmelerle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan 23 yaşındaki oyuncuya destek verdi.
Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan, magazin ve sanat dünyasının medya raporu açıklandı. Rapora göre, Ağustos ayı boyunca en çok konuşulan isim, geçirdiği rahatsızlık ile gündeme gelen Cüneyt Arkın oldu.
ATATÜRK KÖŞKÜ’NÜN GİZLİ GEÇİDİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon'daki Atatürk Köşkü’nde bulunan gizli geçit ilk kez görüntülendi. Köşkte bulunan vasiyet odasındaki fayansların altından girilen gizli geçidin inşa edildiği 1890'lı yıllarda saldırı anında sığınak olarak kullanılmak amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.
Box Office Türkiye verilerine göre İnanılmaz Aile 2, vizyondaki ikinci hafta sonunda 122 bin seyirciyle gişe liderliğini korudu. Peki hafta sonu seyirciyle buluşan vizyonun yenilerinin gişesi nasıl? İşte 31 Ağustos- 2 Eylül hafta sonu Türkiye gişe rakamları.
IMDb Starmetre açıklandı. Her hafta pazartesi günü güncellenen listenin zirvesi birkaç haftalık aranın sonrasında yine Kıvanç Tatlıtuğ'un oldu. İşte Çağatay Ulusoy'dan Aras Bulut İynemli'ye Haluk Bilginer'den çıkış yapan Saadet Işıl Aksoy'a farklı oyuncuların yer aldığı o liste.
O Ses Türkiye'nin jürisinden sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz sezon O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Yıldız Tilbe, yeni sezonda yarışmada yer almayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
ON'dan Kalan Şarkılar programı kapsamında 3’üncü kez Bodrum’da sahneye çıkan Sıla, 1 Eylül itibariyle sezonu kapattı. 38 yaşındaki şarkıcı sezonun yorgunluğunu atmak için detoks merkezinde kampa girdi.
Oyuncu kimliğiyle tanınan Müge Boz, son dönemde mutfak işine el attı. Bir alışveriş merkezinde restoran açan Boz, “Evet yemeklerle konuşuyorum. Su ile ilgili yapılan araştırmalar kanıtladı ki, su molekülleri kelimeler ile olumlu anlamda kodlanabiliyor. Ben de bunu kullanıyorum" dedi.
Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa’da bulunan 2 bin 800 yılık demir savaşçı miğferine paha biçilemiyor. Türkiye’de bir benzeri daha bulunmamış olması miğferi paha biçilemez kılarken bu eşsiz eser, Boğazköy-Hattuşa ve diğer Hitit şehirlerinde, birçok gizemli arkeolojik eserin keşfedilmeyi beklediğinin en güzel ve heyecan verici kanıtı olarak ifade ediliyor. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, demir miğferin özelliğinin Anadolu topraklarında M.Ö. 7-8. yüzyıllardan Frig döneminden günümüze geçmiş olan tek miğfer olma özelliğini taşıdığını dile getirdi.