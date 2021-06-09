Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021)

09.06.2021 - 17:43 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 17:45
Oxford Üniversitesi öğrencileri Kraliçe Elizabeth’in portresini okuldan kaldırdı
İngiltere’de Oxford Üniversitesi öğrencileri, sömürgeciliğin simgesi olduğu gerekçesiyle, Kraliçe Elizabeth’in 1952 tarihli portresini okuldan kaldırdı.
Galiçya'daki Türk askerlerinin namaz kılarken çekilen fotoğrafları 104 yıl sonra ortaya çıktı
Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde yaralanan ya da hastalanan Türk askerlerinin Çekya’nın Valasske Mezirici şehrinde tedavi gördüğü hastanede namaz kılarken çekilen fotoğrafları 104 yıl sonra ortaya çıktı.
Ünlü isimlerden 'aşı tedariki' çağrısı
Başta David Beckham, Billie Eilish, Katy Perry olmak üzere birçok ünlü isim G7 ülkelerine 'aşı tedariki' çağrısı yaptı. Dünyaca ünlü isimler, UNICEF'in açıklamalarına mektupla destek verdi.
Cem Yılmaz'ın sosyal medya isyanı: Bir bitmediniz be!
Cem Yılmaz, söylemediği bir sözün sosyal medyada kendisine aitmiş gibi paylaşılmasına tepki göstererek, "Bir bitmediniz be! Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?" diye seslendi.
Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif
Eşi Melinda Gates ile boşanma sürecinde olan Bill Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edildi.
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi. İkinci kez anne ve baba olan çift kızlarına Alina ismini verdi.
Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz
Evine girmeye çalışan bir kişiye karşı korunma ve uzaklaştırma kararı aldıran Kim Kardashian’ın başı şimdi de kendisine paket gönderen bir tacizciyle dertte. Bir süredir Kardashian’ı internet üzerinden taciz ettiği öğrenilen kişinin, ünlü yıldıza elmas yüzük ve ertesi gün hapı gönderdiği belirtildi.
İngiltere'de sanatçılar hükümete seslendi: Adil ödeme istiyoruz
İngiltere'de sanatçılar, hükümete dijital platformlardaki telif ödemeleri ile ilgili yasaların revize edilerek, daha adil ödemelerin yapılması yönünde isteklerini iletti.
Karikatürist Kaan Ertem son yolculuğuna uğurlandı
Karikatürist Kaan Ertem, Maltepe Küçükyalı Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.
Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor
Rusya Federal Cezaevi Servisi, geleneksel Ceza İnfaz Sistemi Güzeli yarışmasının aday listesini yayınladı. İnternet üzerinden oy verilen yarışmada ülkenin en güzel 12 hapishane gardiyanı yarışıyor. Finalistler, yarışma için üniforma ve gece elbiseleriyle poz verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2021 Yaz Konserleri projesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın kısıtlamaları sürecinde sanatsal etkinliklerden uzak kalan vatandaşları fiziksel ve sanal ortamda sanatla buluşturmak amacıyla proje başlattı. Bu kapsamda 2021 Yaz Konserleri yapılacak.
Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 çekimleri için baskı altında
Sette covid-19 vakalarının çıkması üzerine durdurulan Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin çekimleri 14 Haziran’da yeniden başlıyor. Filmin vizyona yetiştirilmesi için Tom Cruise ve set ekibi üzerinde büyük baskı kurulduğu belirtildi.
Melis Sezen'den ünlü fotoğrafçı David Bellemere'e makyajsız pozlar
Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere, oyuncu Melis Sezen'e makyajsız şekilde özel çekim gerçekleştirdi.
puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları
puhutv orijinal dizisi ‘Seyyar’, heyecan verici hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla 11 Haziran Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyacak olan dizi, ilk bölümüyle 11 Haziran Cuma günü puhutv’de seyirci karşısında olacak.
Hacı Bektaş-ı Veli’nin portesi Hollanda’da satıldı: Alıcı Türkiye’den çıktı
Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk’un resmedildiği 371 yıllık portre, Hollanda’da satıldı. Portrenin 40 bin euro'ya (Yaklaşık 420 bin TL) Türkiye’den satın alındığı açıklandı.
Bill Skarsgard John Wick 4'ün kadrosuna katılıyor
‘It’ (O) filminde başrolde yer alan Bill Skarsgard John Wick 4'ün kadrosuna dahil oluyor.
'Türkiye'de Rus ressamları sergisi' Ankara'da açıldı
Rus ressamların yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamları" konulu sergi, başkent Ankara'da açıldı.
İkizler burcunda Güneş tutulması (10 Haziran 2021 19 derece)
Astrolog Murat İpek, 10 Haziran 2021'de gerçekleşecek 19 derece İkizler Güneş tutulmasının Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.
Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese için toplanan 2 bin eser restore ediliyor
Erzurum'daki Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin 'Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars'taki camilerde tespitleri yapılan 2 bine yakın taşınır tarihi eseri topladı. Büyük bölümü 16'ncı yüzyıldan kalma halı, kilim, el yazması, saat, şamdan gibi eserlerin restorasyonuna başlandı.
65 milyon dolarlık sanat eseri en pahalı klasik Çin eserleri arasına girdi
18’inci yüzyıldan kalma rulo resim, 65 milyon dolara alıcı bularak, bir müzayedede satılan en pahalı klasik Çin sanat eserleri arasına girdi.
Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş yeniden aynı projede: Çile Bülbülüm
Kolpaçino film serisinde birlikte rol alan Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş bu kez Çile Bülbülüm dizisinde buluştu.
En iyi Johnny Depp filmleri: 58. doğum günü
Son dönemde eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle hukuk savaşı veren ve kariyeri sekteye uğrayan Jonny Depp bugün 58. yaşını kutluyor. İşte Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) serisi, Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) gibi yapımlarla birbirinden ikonik karakterlere hayat veren Johnny Depp'in mutlaka izlemeniz gereken filmleri...
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 8. bölüm tanıtımı
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 8. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm konuğu: Hüseyin Turan, Sabahat Akkiraz ve İsmail Altunsaray.
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca aşılama programına dahil edilen tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgilerinin, Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağı açıklandı.
Otomobili çalınan şarkıcı Murat Kekili: Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar
Adana'da şarkıcı Murat Kekilli'nin motor arızası nedeniyle cekici ile tamirhaneye gönderdiği cipi, aynı gece hırsızlar tarafından çalıştırılarak çalındı. Ancak 500 metre uzaklaştıktan sonra arıza nedeniyle stop eden cipi bırakan şüpheliler kaçtı. Terk edilen cipini teslim alan Kekilli, "Çalışmayan cipi çalıştırıp çalmışlar. Herkes şokta. Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar" dedi.
Akrep 25. yeni bölüm 2. fragmanı
Akrep, 10 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de 25. bölümüyle Star TV ekranında olacak. Yeni bölümde Ahmet, adamının namlusunun ucunda korkuyla bekleyen Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynar. Oyuna göre aralarından biri sevdiği kişi için canından vazgeçecektir. Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan’ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan’ı kurtarmaya gider. Ahmet’in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.
Sır perdesi Gerçeğin Peşinde programında aralandı
Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde, gizemli bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık dört aydır kayıp olan Cevat Demir’in aslında bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkartan Gerçeğin Peşinde, büyük bir başarıya imza attı.
Survivor'da kim elendi? (8 Haziran 2021 ayrıntıları)
Finale geri sayım başlayan Survivor'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da Aleyna, Steven ve Ayşe üçlüsünden Steven adaya veda etti. İşte 8 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021
Astrolog Murat İpek'ten 9 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…