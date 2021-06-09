Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021)

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz

Evine girmeye çalışan bir kişiye karşı korunma ve uzaklaştırma kararı aldıran Kim Kardashian’ın başı şimdi de kendisine paket gönderen bir tacizciyle dertte. Bir süredir Kardashian’ı internet üzerinden taciz ettiği öğrenilen kişinin, ünlü yıldıza elmas yüzük ve ertesi gün hapı gönderdiği belirtildi.

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