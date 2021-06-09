Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021)

9 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

09.06.2021 - 17:43 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 17:45

Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 1

Oxford Üniversitesi öğrencileri Kraliçe Elizabeth’in portresini okuldan kaldırdı

İngiltere’de Oxford Üniversitesi öğrencileri, sömürgeciliğin simgesi olduğu gerekçesiyle, Kraliçe Elizabeth’in 1952 tarihli portresini okuldan kaldırdı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 2

Galiçya'daki Türk askerlerinin namaz kılarken çekilen fotoğrafları 104 yıl sonra ortaya çıktı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde yaralanan ya da hastalanan Türk askerlerinin Çekya’nın Valasske Mezirici şehrinde tedavi gördüğü hastanede namaz kılarken çekilen fotoğrafları 104 yıl sonra ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 3

Ünlü isimlerden 'aşı tedariki' çağrısı

Başta David Beckham, Billie Eilish, Katy Perry olmak üzere birçok ünlü isim G7 ülkelerine 'aşı tedariki' çağrısı yaptı. Dünyaca ünlü isimler, UNICEF'in açıklamalarına mektupla destek verdi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 4

Cem Yılmaz'ın sosyal medya isyanı: Bir bitmediniz be!

Cem Yılmaz, söylemediği bir sözün sosyal medyada kendisine aitmiş gibi paylaşılmasına tepki göstererek, "Bir bitmediniz be! Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?" diye seslendi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 5

Bill Gates ile Melinda Gates cephesinde yeni iddialar: Otomobil değiştirme ve dedektif

Eşi Melinda Gates ile boşanma sürecinde olan Bill Gates’in evliliği sırasında kadınlarla buluşmalarını gizlemek için araç değiştirdiği, Melinda Gates’in de kocasını dedektife takip ettirdiği iddia edildi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 6

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi. İkinci kez anne ve baba olan çift kızlarına Alina ismini verdi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 7

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz

Evine girmeye çalışan bir kişiye karşı korunma ve uzaklaştırma kararı aldıran Kim Kardashian’ın başı şimdi de kendisine paket gönderen bir tacizciyle dertte. Bir süredir Kardashian’ı internet üzerinden taciz ettiği öğrenilen kişinin, ünlü yıldıza elmas yüzük ve ertesi gün hapı gönderdiği belirtildi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 8

İngiltere'de sanatçılar hükümete seslendi: Adil ödeme istiyoruz

İngiltere'de sanatçılar, hükümete dijital platformlardaki telif ödemeleri ile ilgili yasaların revize edilerek, daha adil ödemelerin yapılması yönünde isteklerini iletti.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 9

Karikatürist Kaan Ertem son yolculuğuna uğurlandı

Karikatürist Kaan Ertem, Maltepe Küçükyalı Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 10

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor

Rusya Federal Cezaevi Servisi, geleneksel Ceza İnfaz Sistemi Güzeli yarışmasının aday listesini yayınladı. İnternet üzerinden oy verilen yarışmada ülkenin en güzel 12 hapishane gardiyanı yarışıyor. Finalistler, yarışma için üniforma ve gece elbiseleriyle poz verdi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 11

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2021 Yaz Konserleri projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın kısıtlamaları sürecinde sanatsal etkinliklerden uzak kalan vatandaşları fiziksel ve sanal ortamda sanatla buluşturmak amacıyla proje başlattı. Bu kapsamda 2021 Yaz Konserleri yapılacak.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 12

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 çekimleri için baskı altında

Sette covid-19 vakalarının çıkması üzerine durdurulan Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin çekimleri 14 Haziran’da yeniden başlıyor. Filmin vizyona yetiştirilmesi için Tom Cruise ve set ekibi üzerinde büyük baskı kurulduğu belirtildi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 13

Melis Sezen'den ünlü fotoğrafçı David Bellemere'e makyajsız pozlar

Natalie Portman, Jessica Alba, Mila Kunis, Carla Bruni, Eva Green, Gigi Hadid ve Barbara Palvin gibi yıldızlarla çalışan Fransız fotoğraf sanatçısı David Bellemere, oyuncu Melis Sezen'e makyajsız şekilde özel çekim gerçekleştirdi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 14

puhutv dizisi Seyyar'dan ilk bölüm fotoğrafları

puhutv orijinal dizisi ‘Seyyar’, heyecan verici hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla 11 Haziran Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyacak olan dizi, ilk bölümüyle 11 Haziran Cuma günü puhutv’de seyirci karşısında olacak.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 15

Hacı Bektaş-ı Veli’nin portesi Hollanda’da satıldı: Alıcı Türkiye’den çıktı

Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk’un resmedildiği 371 yıllık portre, Hollanda’da satıldı. Portrenin 40 bin euro'ya (Yaklaşık 420 bin TL) Türkiye’den satın alındığı açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 16

Bill Skarsgard John Wick 4'ün kadrosuna katılıyor

‘It’ (O) filminde başrolde yer alan Bill Skarsgard John Wick 4'ün kadrosuna dahil oluyor.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 17

'Türkiye'de Rus ressamları sergisi' Ankara'da açıldı

Rus ressamların yağlı boya ve sulu boya eserlerinden oluşan "Türkiye'de Rus Ressamları" konulu sergi, başkent Ankara'da açıldı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 18

İkizler burcunda Güneş tutulması (10 Haziran 2021 19 derece)

Astrolog Murat İpek, 10 Haziran 2021'de gerçekleşecek 19 derece İkizler Güneş tutulmasının Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 19

Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese için toplanan 2 bin eser restore ediliyor

Erzurum'daki Selçuklu eserlerinden Çifte Minareli Medrese'nin 'Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars'taki camilerde tespitleri yapılan 2 bine yakın taşınır tarihi eseri topladı. Büyük bölümü 16'ncı yüzyıldan kalma halı, kilim, el yazması, saat, şamdan gibi eserlerin restorasyonuna başlandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 20

65 milyon dolarlık sanat eseri en pahalı klasik Çin eserleri arasına girdi

18’inci yüzyıldan kalma rulo resim, 65 milyon dolara alıcı bularak, bir müzayedede satılan en pahalı klasik Çin sanat eserleri arasına girdi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 21

Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş yeniden aynı projede: Çile Bülbülüm

Kolpaçino film serisinde birlikte rol alan Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş bu kez Çile Bülbülüm dizisinde buluştu.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 22

En iyi Johnny Depp filmleri: 58. doğum günü

Son dönemde eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle hukuk savaşı veren ve kariyeri sekteye uğrayan Jonny Depp bugün 58. yaşını kutluyor. İşte Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) serisi, Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) gibi yapımlarla birbirinden ikonik karakterlere hayat veren Johnny Depp'in mutlaka izlemeniz gereken filmleri...

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 23

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 8. bölüm tanıtımı

Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 8. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm konuğu: Hüseyin Turan, Sabahat Akkiraz ve İsmail Altunsaray.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 24
Buray’dan Ada Masalı’na özel şarkıStar’ın yeni dizisi Ada Masalı’nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın yeni romantik yaz dizisi ‘Ada Masalı’ için ünlü müzisyen Buray, ‘Çift Gökkuşağı’ şarkısını seslendirdi. Ada Masalı, 15 Haziran akşamı seyirciyle buluşacak.
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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 25

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca aşılama programına dahil edilen tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgilerinin, Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağı açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 26

Otomobili çalınan şarkıcı Murat Kekili: Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar

Adana'da şarkıcı Murat Kekilli'nin motor arızası nedeniyle cekici ile tamirhaneye gönderdiği cipi, aynı gece hırsızlar tarafından çalıştırılarak çalındı. Ancak 500 metre uzaklaştıktan sonra arıza nedeniyle stop eden cipi bırakan şüpheliler kaçtı. Terk edilen cipini teslim alan Kekilli, "Çalışmayan cipi çalıştırıp çalmışlar. Herkes şokta. Hırsızlık yapmak yerine tamirhane açsalar zengin olurlar" dedi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 27

Akrep 25. yeni bölüm 2. fragmanı

Akrep, 10 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de 25. bölümüyle Star TV ekranında olacak. Yeni bölümde Ahmet, adamının namlusunun ucunda korkuyla bekleyen Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynar. Oyuna göre aralarından biri sevdiği kişi için canından vazgeçecektir. Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan’ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan’ı kurtarmaya gider. Ahmet’in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 28

Sır perdesi Gerçeğin Peşinde programında aralandı

Star’da hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde, gizemli bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık dört aydır kayıp olan Cevat Demir’in aslında bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkartan Gerçeğin Peşinde, büyük bir başarıya imza attı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 29

Survivor'da kim elendi? (8 Haziran 2021 ayrıntıları)

Finale geri sayım başlayan Survivor'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da Aleyna, Steven ve Ayşe üçlüsünden Steven adaya veda etti. İşte 8 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2021) - 30

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 9 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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