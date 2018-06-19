9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

19.06.2018 - 13:10

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’" 21 Haziran - 07 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa sahne alacak ünlü isimleri İstanbul’da ağırlayacak. Opera dünyasının Angelina Jolie'si, Leyla Gencer'in öğrencisi, soprano Nino Machaidze 21 Haziran 2018’de Zorlu PSM de ilk kez Açılış Gala Konseri ile İstanbul'da sanatseverlerle birlikte olacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, festivali kendisinin seslendirip oynadığı bu tanıtım filmiyle tanıttı ve festival programı ile ilgili şunları söyledi; "Festival kapsamında dünyaca ünlü üç başyapıt sahnelenecek. 'Saraydan Kız Kaçırma, 'La Traviata' ve 'Zorba'; ölümsüz müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle unutulmaz izler bırakacak."