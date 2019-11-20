Muhsin Ertuğrul'un Yıldız Kenter'e yazdığı mektup

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter, 17 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Türk tiyatrosunun batılı anlamda kurucusu kabul edilen Muhsin Ertuğrul'un Yıldız Kenter'in sahneye ilk çıktığı gün yazdığı mektubu yayımladı. İşte o mektup...

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