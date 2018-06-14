Magazin ve sanat turu (14 Haziran 2018)
ntv.com.tr
14 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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1
DÜNYA KUPASI GÜZELİ SEÇİLDİ
Rusya’da başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesi Almanya’nın en büyük eğlence parkı ‘Avrupa Park’ta turnuvanın kraliçesi ‘Miss WM 2018’ (Miss Dünya Kupası 2018) seçildi.
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2
MAHKEME BELGELERİ SIZDIRILDI: ANGELINA JOLIE'YE HAKİMDEN ÖNEMLİ UYARI
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 2016’dan bu yana süren boşanma davasına ait önemli belgeler basına sızdırıldı. Buna göre Jolie, karşılıklı anlaşmayla kazandığı altı çocuğunun velayetini kaybedebilir.
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3
BİRCE AKALAY TATİLDE KÜREK ÇEKTİ
Birce Akalay tatil sezonunu açtı. Sevgilisi Can Tunalı’yla Bodrum’a giden ünlü oyuncu, önceki gün Gümüşlük’te plajda görüntülendi.
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4
RIHANNA'NIN DEKOLTESİYLE İMTİHANI
Rol aldığı Ocean’s 8 filminin galasına giydiği kıyafet, Rihanna’ya zor anlar yaşattı. Sağ göğsüne ağırlık veren dekoltesi nedeniyle ünlü şarkıcı kazaya yol açmamak için sürekli elbisesini düzeltmek zorunda kaldı.
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5
FATMA GİRİK, TALAT BULUT YORUMUNDAN DOLAYI TEPKİ ALINCA KENDİNİ SAVUNDU
Fatma Girik, sette taciz iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Talat Bulut’u savununca tepkiyle karşılaşmıştı. Ünlü oyuncu kendini savundu: Umarım adalet haklıdan yana olur.
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6
SOKAKLAR SANATLA GÜZELLEŞİYOR
ABD’li sokak ressamı Tom Bob, sokakları tuval olarak kullanıyor. Sokakların en kirli, en çirkin görünen yerlerini yaratıcı şekilde resmederek güzelleştiriyor.
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7
SURVIVOR'DA FİNALE SAYILI GÜNLER KALA BİR İSİM DAHA ELENDİ
"Survivor son bölümde kim elendi?" sorusu yanıt buldu. 17. haftanın ikinci eleme konseyinde Merve, Hakan ve Sema'dan en az SMS oyunu alan Merve Survivor'a veda etti. Ayrıca son bölümde oynanan anlat bakalım oyunu ise Ünlüler'in oldu.
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8
ÜNLÜLERDEN SANDIĞA ÇAĞRI
Aralarında Tilbe Saran, Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Berna Laçin, Mert Fırat ve Fırat Danış’ın da yer aldığı birçok oyuncu, 24 Haziran seçimleri için kamera karşısına geçerek seçmenlere oy kullanma ve müşahit olma çağrısı yaptı.
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9
ROBBIE WILLIAMS VE TÜRK EŞİ JÜRİ ÜYESİ OLUYOR
Türkiye’deki ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasının İngiliz versiyonu olan 'X-Factor’ün yeni jüri üyeleri Robbie Williams ve Türk eşi Ayda Field olacak.
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10
NETFLIX'İN İLK TÜRK DİZİSİNE KATILAN BURÇİN TERZİOĞLU'NUN ROLÜ BELLİ OLDU
Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Muhafız) ikinci sezonunda Burçin Terzioğlu da rol alacak. Terzioğlu'nun canlandıracağı karakter belli oldu.
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11
EMRE ALTUĞ YILIN ÜNLÜ BABASI SEÇİLDİ
Babalar Günü’ne özel olarak hazırlanan ‘yılın ünlü babası’ anketinin sonuçları açıklandı. Binlerce kişi tarafından oylanan 4 aday arasında Emre Altuğ, en çok oyu aldı.
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12
THE SHINING'İN DEVAM FİLMİ DOCTOR SLEEP'İN BAŞROLÜ BELLİ OLDU
Stanley Kubrick imzalı 1980 yapımı kült korku filmi Cinnet’in (The Shining) devam filmi olan Doctor Sleep’in başrol oyuncusu belli oldu.
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13
AŞKLARI BİR MAĞAZADA BAŞLADI
Model Georgina Rodriguez, 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın en önemli gücü olacak Cristiano Ronaldo ile İngilizce öğrenmek için gittiği İngiltere'de çalıştığı mağazanın etkinliğinde üç yıl önce tanıştı.
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14
O ŞİMDİ BİR PRENS (ONU TANIDINIZ MI?)
Her ne kadar kameraların önünde çalışılmış pozlarıyla görsek de İngiliz kraliyet üyeleri de insan! İşte saraylıların, sarayın dışındaki doğal halleri...
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15
TARKAN BEBEK HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Eşi Pınar Tevetoğlu hamile olan Tarkan, Tarabya'daki villasında eşyaları depoya kaldırtıp bebek odası için kolları hazırlıklara başladı.
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16
BABAMIN CEKETİ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı, oyuncuları arasında Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin de yer aldığı aile komedisinin çekimleri 4 hafta sürecek.
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MUSTAFA SANDAL: VİTESİ 5'E TAKTIM GELİYORUM
Yeni şarkısı ve klibiyle çıkış yapmaya hazırlanan Mustafa Sandal, “Vitesi 5'e taktım geliyorum” dedi.
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LONDRA'DA FRIDA KAHLO SERGİSİ
Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun kişisel eşyaları ve tabloları Londra'da sergiye çıkıyor. Ziyarete açılacaklar arasında Kahlo'nun makyaj eşyaları ve kıyafetleri de var. Sergi, kasım ayına kadar açık kalacak.
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TARİHİ SEMTTE ÇAMAŞIR İPLERİ ARASINDA SIRADIŞI GÖSTERİ
Dünyanın en iyi slackline (ip üstünde gösteri) sporcularından Alex Mason, İstanbul’un tarihi semti Fatih’te nefes kesen bir gösteriye imza attı.
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PİNHANİ VE MELİS DANİŞMEND DÜET YAPTI
Pinhani grubu, Peki Madem adlı şarkısını Melis Danişmend'le birlikte seslendirdi. Şarkıya bir de klip çektiler.
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OYUNCU ELİF ATAKAN EVLENDİ
Suskunlar, Her Sevda Bir Veda, Muhteşem Yüzyıl, Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Elif Atakan, Mustafa Cem Kandemir ile evlendi.