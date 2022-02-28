5 kilometrelik konvoy Kiev’e ilerliyor

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Ukrayna’dan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde yaklaşık 5 kilometrelik Rus konvoyunun başkent Kiev’e doğru ilerlediği görülüyor. Konvoyda lojistik ve yakıt araçlarının yanı sıra tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçları da var. Uydu görüntülerinde hava saldırılarının Antonov Havaalanı’nda yol açtığı hasar da görülüyor.
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