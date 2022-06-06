Zelenski cephe hattında: İkinci kez Kiev dışına çıktı

Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski, cephe hattı yakınlarındaki Zaporijya'ya giderek askerleri ziyaret etti. Savaş başladığından beri Kiev dışına ikinci ziyaretini gerçekleştiren Zelenski, Zaporijya'da evlerinden edilen halkla da bir araya geldi.

Haberler - NTV Haber 06.06.2022 - 04:17 | Son Güncelleme : 06.06.2022 - 04:22

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