Zelenski ilk kez Kiev dışına çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus saldırısının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez başkent Kiev'in dışına çıktı. Harkov'daki cephe hattında askerleri ziyaret eden Zelenski, devlet güvenlik servisinin Harkov bölgesi başkanını, savaşın başında kentin savunmasında başarısız olduğu gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu. Zelenski'nin ziyaretinin ardından kentte çok sayıda şiddetli patlama sesi duyuldu.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 30.05.2022 - 04:08| Son Güncelleme : 30.05.2022 - 04:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.