Rusya’nın Ukrayna’daki AVM’ye düzenlediği saldırı güvenlik kamerasında
Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezine düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısı 18'e yükseldi. Enkaz alanında kayıp 36 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Rusya ise Batılı silahların depolandığı bir silah deposunu vurduğunu, mühimmatların patlaması sonucu çıkan alevlerin yakındaki alışveriş merkezine yayıldığını öne sürdü. Füzelerin düşme anı AVM'ye yaklaşık 500 metre mesafede yer alan bir parkın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Parktaki sivillerin panikle koştuğu anlar böyle görüntülendi.
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