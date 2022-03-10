Çinli muhabir cephede Rus askerleriyle röportaj yaptı

Çin devlet televizyonunda çalışan bir muhabirin Rus askerleriyle yaptığı yayınlar sosyal medyada dikkat çekti. Cephede askerlerle beraber hareket edip röportajlar yapan Çinli muhabir, Rus askerlerinin moralinin yüksek olduğunu anlattı. Röportajlarda askerlerin hepsi, ‘‘Rusya açısında son derece önemli bir güvenlik harekatına katıldıklarını’’ belirterek cephede bulunmaktan gurur duyduklarını söylüyorlar.

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 16:26 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 16:36

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ