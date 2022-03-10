Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sürdürülebilir ateşkese ihtiyaç var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin bir başlangıç olduğunu ve mucize beklenmemesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu ‘‘Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantı gerçekleşti. Öncelikle sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var. Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerekiyor’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 15:03 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 15:14

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ