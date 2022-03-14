''Kızımı ve torunlarımı Türkiye'ye gönderdim''

Türk Kızılay, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde yaşayan iç göçmenlere ve sınır hatlarından başka ülkelere geçmeye çalışanlara beslenme desteği veriyor. Kızılay ekipleri, yardımlar sırasında ilginç karşılaşmalara da tanık oluyor. Kulak burun boğaz doktoruyken İstanbul'da da bir süre çalıştığını anlatan 62 yaşındaki Ukraynalı emekli bir doktor, Çernivtsi'de yaşadığını, kızını ve torunlarını İzmir'deki arkadaşının yanına gönderdiğini ifade etti.

Haberler - NTV 14.03.2022 - 15:26 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 15:34

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