Kurtarma ekibi yıkıntıların arasındaki yavru köpeği sağ çıkardı
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı Donbas bölgesindeki Donetsk’te yavru bir köpek enkaz altından kurtarıldı. Sahibinin sesini duyması üzerine çağırdığı kurtarma ekibi, titiz bir çalışmayla yavru köpeği sağ çıkardı. Yıkıntıların altından saatler sonra sağlıklı bir halde çıkarılan köpek, sahibine teslim edildi.
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