Kuzeninin yaşadığını saldırı sonrası çekilen fotoğraftan anladı

Resimdeki genç kadının adı Marianna. Normalde dün doğum yapacaktı. Ama hastane yerle bir oldu. Görüntü sosyal medyada sıkça paylaşılınca savaş başladığından beri ondan haber almaya çalışan Türkiye'deki akrabaları, hamile kadının hayatta olduğunu anladı.

Haberler - NTV 10.03.2022 - 15:31 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 15:40

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