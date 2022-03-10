Kuzeninin yaşadığını saldırı sonrası çekilen fotoğraftan anladı
Resimdeki genç kadının adı Marianna. Normalde dün doğum yapacaktı. Ama hastane yerle bir oldu. Görüntü sosyal medyada sıkça paylaşılınca savaş başladığından beri ondan haber almaya çalışan Türkiye'deki akrabaları, hamile kadının hayatta olduğunu anladı.
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