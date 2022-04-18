Mariupol’de yaşayan Türk vatandaşı ile ailesinden haber alınamıyor
Ukrayna’nın Mariupol kenti haftalardır Rus bombardımanı altında... Mariupol’de yaşayan Türk vatandaşı Osman Kotbaş ve ailesinden savaş başladığından beri haber alınamıyor. En son görüşmelerinde evlerinin yıkıldığını ve deniz kenarında bir çadırda yaşama başladıklarını anlatan yeğeni, yetkililerden yardım bekliyor. (Haber:Baran Bila)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.