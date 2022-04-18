Mariupol’de yaşayan Türk vatandaşı ile ailesinden haber alınamıyor

Ukrayna’nın Mariupol kenti haftalardır Rus bombardımanı altında... Mariupol’de yaşayan Türk vatandaşı Osman Kotbaş ve ailesinden savaş başladığından beri haber alınamıyor. En son görüşmelerinde evlerinin yıkıldığını ve deniz kenarında bir çadırda yaşama başladıklarını anlatan yeğeni, yetkililerden yardım bekliyor. (Haber:Baran Bila)

Haberler - NTV 18.04.2022 - 15:23 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 15:33

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