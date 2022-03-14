"Müzakerelerden sonuç çıkabilir"

Rusya-Ukrayna savaşında "barış umudu" yeşerdi. Ateşkes müzakerelerini yürüten heyetlere göre, önümüzdeki günlerde müzakerelerde ilerleme sağlanabilir. Gözler bugün yapılacak müzakerelere çevrildi. Kiev'de bulunan gazeteci Deniz Berktay olası senaryoları NTV yayınında anlattı.

Haberler - NTV Haber 14.03.2022 - 02:37 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 02:41

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