"Müzakerelerden sonuç çıkabilir"

Rusya-Ukrayna savaşında "barış umudu" yeşerdi. Ateşkes müzakerelerini yürüten heyetlere göre, önümüzdeki günlerde müzakerelerde ilerleme sağlanabilir. Gözler bugün yapılacak müzakerelere çevrildi. Kiev'de bulunan gazeteci Deniz Berktay olası senaryoları NTV yayınında anlattı.
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NTV Haber 14.03.2022 - 02:37| Son Güncelleme : 14.03.2022 - 02:41
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