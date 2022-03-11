NATO Genel Sekreteri : Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı
NATO Genel Sektereteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de... Stoltenberg, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdroğan’la görüşecek. Bu önemli görüşme öncesinde NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu’nun sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesiyle ilgili ‘‘Türkiye’ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz’’ dedi. Türkiye’nin değerli ve kilit bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Stoltenberg, ‘‘Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı’’ diye konuştu.
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