NTV ekibi tank savaşının yaşandığı bölgede

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça, Rus askerlerinden temizlendikten sonra görüntülendi. Birçok ev, iş yeri ve araç kullanılamaz hale geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 38. günde devam ederken, Ukrayna ordusu direnişi sürdürüyor. Başkent Kiev yakınlarında bulunan ve Rus ordusunun ciddi hasar verdiği Irpin, Gostomel'in komşusu olan Buça, Rus askerlerinden temizlendikten sonra görüntülendi. (Muhabir:Özden Erkuş / Kamera: Namık Okutan)
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