Rus ateşi sonucu İrpin’de ABD’li gazeteci öldü

Rus güçleri Ukrayna’da Amerikalı gazetecilere ateş açtı. Kiev yakınlarındaki İrpin’de yaşanan olayda bir gazetecinin öldüğü, diğerinin ise yaralandığı bildirildi. Ölen gazetecinin ilk başta New York Times muhabiri olduğu bilgisi geldi. Ancak gazete, muhabirin Ukrayna’da New York Times için görevlendirilmediğini duyurdu. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay aktardı.
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