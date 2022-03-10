Rusya paralı askerleri mi sahaya sürdü?

Ukrayna'da savaş koşulları ağırlaşmak üzere. Kiev ve Harkov'u kilometrelerce uzunlukta Rus askeri konvoyu çevreliyor. Eğer ateşkes sağlanamazsa kent çatışmaları başlayacak. Rusya'nın gizli operasyon gücü Wagner'i devreye sokacağı, hatta paralı Wagner askerlerinin çatışmalara girdiği iddiaları da var. Peki bu askeri grubun kullanılması sahada dengeleri değiştirir mi? Wagner'in nasıl bir organizasyon yapısı var?
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