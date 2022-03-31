Türk işletmeci Kiev’de her gün binlerce kişiye yemek dağıtıyor
Ukrayna’da restoranlar, cafeler ve fırınlar savaşın başladığı ilk günden beri kapalı... Biri hariç... Savaşın başında, ülkeyi terk etmeyeceğini söyleyen Onur Hekim sözünü tuttu ve başkent Kiev’deki restoranını kapatmadı. 30 binden fazla kişiye yemek dağıtmayı başaran işletmeci, Kiev’deki son durumu ve İstanbul’daki barış görüşmelerinin yankılarını NTV’ye anlattı. (Haber: Ahmet Örsoğlu)
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