Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı
Ukrayna’da Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de cepheden dönen tank konvoyu halk tarafından sevgisiyle karşılandı. Kiev sokaklarında sivil halk askerleri el sallayarak karşılarken, askerler de halkı selamladı.
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