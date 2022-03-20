Ukraynalı annenin yardım çağrısına Samsun’dan yanıt geldi

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’da insani dram sürüyor. Binlerce kişi evlerini, hayatlarını geride bırakıp ülkeyi terkediyor. Christina Petrakova da onlardan biri... Üç çocuğuyla birlikte çatışma bölgesinden ayrılan Ukraynalı annenin yardım çağrısına yanıt Türkiye’den geldi. Samsun’da yaşayan Fatma Öztürk, aileyi misafir etmek istediğini söyledi. (Haber:Özden Erkuş Kamera:Namık Okutan)

Haberler - NTV 20.03.2022 - 14:27 | Son Güncelleme : 20.03.2022 - 15:06

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