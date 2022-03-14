Ukraynalı göstericileri dağıtmak için Rus zırhlılarından ateş açıldı
Ukrayna’nın Herson kentinde yüzlerce Ukraynalı meydanda toplanıp Rusya’yı protesto etti. Kentteki Rus askerleri gösteri sırasında meydana gelerek Ukraynalıları uzaktan izledi. Göstericilerin bazıları askerlerin yakınına yürüdüğü sırada silah sesleri duyuldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, zırhlıların üzerindeki Rus askerlerinin havaya ateş açarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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