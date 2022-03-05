Ukraynalı kadın askerler ön saflarda çarpışmalara katılıyor

Rus ve Ukrayna ordusu arasında Kiev'in girişinde çarpışmalar sürüyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve Kameraman Cumhur Çatkaya bombardıman altındaki Bucha'dan kaçan sivilleri görüntüledi. O bölgede görev yapan tek kadın askerle röportaj yaptı.

Haberler - NTV Haber 05.03.2022 - 10:34 | Son Güncelleme : 05.03.2022 - 10:51

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