Ukrayna’nın batırdığı Rus gemisinin mürettebatı törende
Ukrayna’nın füzeyle vurduğu Rus gemisi Moskova’nın mürettebatı, günler sonra ilk kez görüntülendi. Gemi battı ama mürettebata ne olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, savaş gemisinin 120 kişilik mürettebatının ve Rus komutanın görüntülerini paylaştı. Ayrıntıları NTV ekibinden Korhan Varol aktardı. (Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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