2021'e damga vuran sanat olayları

SEX AND THE CITY'NİN DEVAMI ÇEKİLDİ

90'lı yıllara damga vuran Sex and the City dizisi, devam dizisiyle yeniden ekrana döndü. 'And Just Like That' adlı mini dizinin başrollerinde yine Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis yer aldı. Dizi 9 Aralık'ta HBO max'te yayınlandı.