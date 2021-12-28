2021'e damga vuran sanat olayları

ÖRÜMCEK ADAM'DAN REKOR

17 Aralık’ta gösterime giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home), pandeminin başlamasından bu yana küresel gişede 1 milyar dolarlık hasılat elde eden ilk film oldu.

Columbia Pictures ve Marvel Studios tarafından ortaklaşa üretilen ve Sony Pictures tarafından dağıtılan, yeni Örümcek Adam filmi, hem Sony'nin Amerika'da en çok hasılat elde eden filmi oldu, hem de 2021 yılının en çok hasılat elde eden filmi olarak sinema tarihine geçti.