2021'e damga vuran sanat olayları

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 13:03
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, yeni albümü 30’u 19 Kasım'da çıkardı. Albüm üç günde 2021 albüm satış rekorunu kırdı. Billboard müzik dergisi, Adele’in 30 albümünün sadece üç günde 500 bin kopyadan fazla satış rakamına ulaştığını duyurdu.
Adele’in dördüncü albümü olan 30’da toplam 12 şarkı yer alıyor. Albümün ismi, sanatçının hayatının 'en çalkantılı zamanı' olarak nitelendirdiği 30. yaşından geliyor.
90'lı yıllara damga vuran Sex and the City dizisi, devam dizisiyle yeniden ekrana döndü. 'And Just Like That' adlı mini dizinin başrollerinde yine Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis yer aldı. Dizi 9 Aralık'ta HBO max'te yayınlandı.
Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim'de açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan merkez, 2 binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip.
Ünlü Friends dizisinin, sona ermesinden 17 yıl sonra özel bir bölümü çekildi. Özel bölüm, HBO'nun internet üzerinden yayın hizmeti HBO Max'ta 27 Mayıs'ta yayınlandı. The Reunion adı verilen özel bölümde ana karakterlerin yanı sıra David Beckham, Lady Gaga, Reese Witherspoon, Cara Delevigne, Justin Bieber ve Kit Harrington gibi isimler yer aldı.
Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncunun büyük ödül için, ölüm riskini göze almasını anlatan Squid Game dizisi, yıla damga vuran yapım oldu. Dijital platformda yayınlanan Güney Kore dizisi, 94 ülkede 142 milyon kişi tarafından seyredildi.
Toplumsal eşitsizlikleri işleyen dizide borç batağındaki yüzlerce kişinin verdiği ölüm-kalım mücadelesi kendilerini "çok önemli kişi" diye tanımlayan bir grup zengin insan tarafından izleniyor. Hatta kimin kazanacağına dair bahse bile giriliyor. Toplam altı etaptan oluşan "Squid Game"de her bir oyunda başarısız olanlar ise "diskalifiye" adı altında acımasızca öldürülüyor.
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 438 bin 500 sterline satılan ve alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi, haziran ayında İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinde yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosunun yanına asıldı.
Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond'u canlandırdığı Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die) pandemi nedeniyle defalarca ertelenmesinin ardından kasım ayında vizyona girdi ve büyük ses getirdi. Film, gösterime girdikten üç gün sonra 100 milyon dolarlık hasılat barajını aştı. Fikm, toplamda 558 milyon dolarlık bir hasılat elde etti.
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri'nde Asya kökenli Chloe Zhao'un (Cao Ting) en iyi yönetmen, yönetmenliğini yaptığı Nomadland film ise en iyi film ödülünü kazandı. Nomadland filmi, bir kadının yönettiği ve en iyi film Oscar'ını kazanan ikinci film olurken, Zhao ise en iyi yönetmen dalında Oscar kazanan beyaz olmayan ilk kadın oldu.
Disney yapımı olan Marvel kahramanlarından Black Widow'un (Kara Dul) başrol oyuncusu Scarlett Johansson, filmin sinemalarla aynı anda Disney +’ta da gösterime sokulması sebebiyle kontratının ihlal edildiğini iddie etti. Ünlü oyuncu Los Angeles’ta Disney’e dava açtı.
Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi, Türkiye'nin 94'üncü Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi. Film, 2022 Oscar Kısa Listesi'ne giremedi.
17 Aralık’ta gösterime giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home), pandeminin başlamasından bu yana küresel gişede 1 milyar dolarlık hasılat elde eden ilk film oldu.
Columbia Pictures ve Marvel Studios tarafından ortaklaşa üretilen ve Sony Pictures tarafından dağıtılan, yeni Örümcek Adam filmi, hem Sony'nin Amerika'da en çok hasılat elde eden filmi oldu, hem de 2021 yılının en çok hasılat elde eden filmi olarak sinema tarihine geçti.
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından seçilen Emmy Ödülleri 73. kez sahiplerini buldu. Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri'nde The Crown En İyi Dizi dahil, drama kategorilerinde tüm ödüllerin sahibi oldu.
Dünyada NFT çılgınlığı devam ederken Cem Yılmaz da çizimlerini NFT olarak satışa sundu. 15 günde 45 adet NFT satan Cem Yılmaz, bu satışlardan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde etti. Yılmaz en yüksek geliri 'Far a head' koleksiyonunun 'CYHEAD000000' isimli NFT'sinden kazandı.
Geçen yıl ve bu yılın başında pek çok ödül alan, festivallerde öne çıkan ve eleştirmenler tarafından övülen Nomadland, 78. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almasının ardından, 93. Oscar Ödülleri'nin de yıldızı oldu. 2021 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilen Nomadland'in yönetmeni Chloé Zhao En İyi Yönetmen, başrol oyuncusu Frances McDormand da En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kucakladı.
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, mart ayında 63'üncü kez sahiplerini buldu. Beyoncé ve Taylor Swift en büyük dört ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazdı. Swift, yılın albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın şarkıcı olurken, Beyonce, 28'inci Grammy zaferiyle en çok Grammy ödülü alan kadın olarak Grammy tarihine geçti. Beyonce'nin kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. Megan Thee Stallion, en iyi rap şarkısı ödülünü kazanan ilk kadın oldu.
Aralıkta gösterime giren Aykut Enişte 2, gösterimdeki ilk üç gününde 186 bin 898 seyirci tarafından izlendi ve pandeminin başlangıcından bu yana en iyi açılış performansına imza atan yapım oldu.
Ünlü İngiliz rock müzik grubu Rolling Stones'un bu yıl çıktığı 12 konserlik No Filter adlı turu, 87 milyon sterlinlik gelirle 2021'in en fazla hasılat yapan turnesi oldu.
Serenay Sarıkaya'nın yoğunluğu nedeniyle kadrosundan ayrıldığı Bergen filminin başrolüne Farah Zeynep Abdullah seçildi.
Bergen filmi Şubat 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.
Dünyaca ünlü metal müzik grubu Megadeth, kendi kripto para birimi Megadeth’i ($MEGA) piyasaya sürdü. Grup, paylaştığı açıklamada kripto para biriminin Cyber Army isimli hayran kulübüne üye olanlar için bir miktar dağıtılacağını da bildirdi.
Ünlü şarkıcı Adele, albümleri otomatik olarak sırayla çalmanın "sürekli değişen sektörden tek isteği" olduğunu söyledi. Bunun üzerine Spotfiy, albümleri karışık modda dinleme zorunluluğunu kaldırdı.
HBO Max, 1 Ocak’ta prömiyeri yapılacak olan Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts'tan ilk fragmanı yayınladı.
Kasım 2001’de vizyona giren Harry Potter ve Felsefe Taşı ile başlayan sekiz filmlik serinin 20. yıl dönümü retrospektifi olan ‘Return to Hogwarts ile kadro yeniden bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Göbeklitepe’yi Güney Anadolu’nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırma çalışmaları sonucu 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk” dedi.