Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2018)

Avengers: Infinity War 2 milyar dolar baraşını geçen 4. film oldu (Milyar dolarlık filmler) - 1 | NTV Avengers: Infinity War, hızlı girdiği gişede rekorlar kırmaya devam ediyor. On bir günde $1 milyar hasılata erişerek bu barajı en hızlı geçen yapım olan Infinity War, dünya genelinde $2 milyar hasılatı da aşarak bunu başarabilen dördüncü yapım oldu. İşte Avengers: Infinity War ile birlikte milyar dolar kulübüne giren 34 rekortmen film...

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