Magazin ve sanat turu (18 Haziran 2018)
18 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜNLÜ İSİMLERDEN TATİL FOTOĞRAFLARISinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yaz tatilini Türkiye ve yurtdışında sürdürüyor. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlüler tatil manzaraları
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KIM KARDASHIAN'IN GÖZÜ SİYASETTE
Şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la ile görüşen ve cezanını hafifletilmesini sağlayan Kim Kardashian siyasete göz kıprtı.
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İTALYA'YI SALLADILARMilano Moda Haftası'na katılan dünyaca ünlü modeller Kendall Jenner ile Bella Hadid da İtalya’yı salladı.
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BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN BARCELONA KAÇAMAĞI
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Beyazıt Öztürk, yıllar sonra bir kadınla görüntülendi. İkili, Barselona’da bir otelin balkonunda objektife yansıdı.
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CÜNEYT ÇAKIR NE OKUYOR, NE İZLİYOR? (FAVORİLERİNİ AÇIKLADI)FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, NTV'de Tuğba Dural'ın konuğu oldu. Dünyaca ünlü yazar Stephen King'e hayranlığını dile getiren Çakır favori dizi ve filmlerini de açıkladı.
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JUSTIN BIEBAR İLE HAILEY BALDWIN DUDAK DUDAĞA
Yaklaşık 2 yıl önce yollarını ayırmaya karar veren Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in ilişkilerine verdikleri ikinci şans dolu dizgin devam ediyor. Ünlü çift bu sefer New York sokaklarında objektiflere takıldı.
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SURVİVOR'DA ÜÇ İSİM ELEME ADAYI OLDUBireysel yarışmalara dönen oyunlarda dokunulmazlık Nagihan ve Adem'in oldu. Eleme adayları ise Turabi, Sema ve Murat olarak belirlendi.
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"YENİ SEZONDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"
Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat, dizinin ikinci sezonunda çok değişeceğini ve daha yeni başladığını söyledi.
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"TALAT BULUT'A KONDURAMIYORUM"Ünlü sanatçı Işın Karaca, taciz iddiaları ile gündeme gelen Talat Bulut ile ilgili konuştu. Karaca, "Talat Bulut'u çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut’a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum” dedi.
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SİNEMA TARİHİNİN EN ÇOK İZLENEN 4. FİLMİ OLDU
Avengers: Infinity War 2 milyar dolar baraşını geçen 4. film oldu (Milyar dolarlık filmler) - 1 | NTV Avengers: Infinity War, hızlı girdiği gişede rekorlar kırmaya devam ediyor. On bir günde $1 milyar hasılata erişerek bu barajı en hızlı geçen yapım olan Infinity War, dünya genelinde $2 milyar hasılatı da aşarak bunu başarabilen dördüncü yapım oldu. İşte Avengers: Infinity War ile birlikte milyar dolar kulübüne giren 34 rekortmen film...
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"ZORLA MAÇ İZLETİYOR"Adriana Lima ile Metin Hara Brezilya formalarını giyerek Brezilya'nın Dünya Kupası maçını izledi. Hara sevgilisi Lima için, "Zorla maç izletiyor" dedi.
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MAKYAJLA YARATILAN SIRA DIŞI DEĞİŞİMLER
Ünlü oyuncular canavara, yaratığa ya da bir ganstere dönüşmek için saatlerce makyaj koltuğunda oturuyor. Değişmleri öyle oluyor ki seyirci gerkçek hayat kim olduklarını fark edemiyor ya da unutabiliyor. İşte makyajla bambaşka bir görünüme sahip olabilen ve tanımakta zorlacağınız isimler...
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Incredibles 2 (İnanılmaz Aile 2) filmi hafta sonu Ocean's serisinin en iyi açılışına imza atan Ocean's 8 ve gişeyi domine etmesi beklenenen Jurassic World: Fallen Kingdom'ı (Jurassic World: Yıkılmış Krallık) geride bıraktı. İşte ABD Box Office rakamlarında ilk 10 film...
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AVATAR ATAKAN BABA OLDU
Survivor ile ünlenen Star TV'nin sevilen dizisi Söz'de bir dönem Üsteğmen Zafer Yaman karakterine hayat veren Atakan Atakan Arslan baba oldu.
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ANT-MAN İLE AVENGERS ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?
Marvel'in son filmi Ant-Man and Wasp'ın (Ant-Man ve Wasp) yeni tanıtım videosu, filmin Avengers: Infinity War ile bağlantısı olup olmadığını gündeme getirdi.
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TARİH ÖNCESİNDE GEÇEN HAYATTA KALMA SAVAŞIAlpha filminin fragmanı (Video)
Başrolünde Kodi Smit-McPhee'nin üstlendiği Alpha filminin fragmanı yayınlandı
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MERVE BOLUĞUR'UN MAKYAJSIZ PAYLAŞIMSon olarak İçimdeki Fırtına dizisinde rol alan Merve Boluğur makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına katıldı.
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KAMBOÇYA PRENSESİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİKamboçya'da eşi Prens Norodom Ranariddh ile geçirdiği trafik kazasında yaralanan Ouk Phalla hayatını kaybetti.
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SİNEM KOBAL'IN PROJESİNE İPTAL KARARIRomantik Komedi serisinin üçüncü filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Sinem Kobal'ın projesi yapım şirketi tarafından iptal edildi.
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ESKİ EŞTEN 100 BİN DOLARLIK DAVAOyuncu Tuan Tunalı anlaşmalı olarak ayrıldığı oyuncu eşi Hazal Filiz Küçükköse’ye gazetecilere konuşarak boşanma protokolündeki özel hayatın gizliliğiyle ilgili maddeleri ihlal ettiği için 100 bin dolarlık (Yaklaşık 470 bin TL) tazminat davası açtı.
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VOLKAN BABACAN İLE HİLAL ÖZDEMİR EVLENİYORMilli futbolcu Volkan Babacan'ın iki gün sonra dünyaevine gireceği Hilal Özdemir'in kına gecesi yapıldı.
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GENÇ ÇİFTİN TATİLİNDEN İLK FOTOĞRAFLARBirliktelikleri Fazilet Hanım ve Kızları setinde başlayan ve geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medyadan ilan eden Afra Saraçoğlu ile Eray Altay'ın romantik tatili objektiflere yansıdı.
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CEM BELEVİ'NİN YENİ OYUNCAĞI
Cem Belevi, önceki akşam Etiler’de bir mekana girerken görüntülendi. Şarkıcı, 350 bin TL değerinde son model Mercedes SLC Roadster marka spor arabasıyla dikkat çekti. Belevi, yeni oyuncağıyla kendisini görüntüleyen muhabirlerle bayramlaşmayı ihmal etmedi.
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"BU OLAY TÜRKİYE'DE OLDU"
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 ayağı kesilmiş halde bulunan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpek yavrusuna tepki Türkiye sınırlarını da aştı. Bu vahşete dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima da tepki gösterdi. Doğum gününü kutlamak için ABD’ye gelen sevgilisi Metin Hara’dan olayı öğrenen Lima, sosyal medya sayfasında dün hayata veda eden köpek yavrusunun fotoğrafını paylaşarak “Bu olay Türkiye’de oldu. Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezalandırılmalıdır” yazdı. Lima, bir sonraki postunda da köpek yavrusunun başına gelenleri anlattı.
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TARKAN'DAN BABALAR GÜNÜ POZU
Megastar Tarkan, Babalar Günü dolayısıyla eşi Pınar Dilek ile çok özel bir fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 7.5 buçuk aylık hamile olan ve doğumu iyice yaklaşan Pınar Dilek’in karnının iyice büyüdüğü görüldü.
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DWAYNE JOHNSON’LI GÖKDELEN'DEN (SKYSCRAPER) BİR AFİŞ DAHADwayne Johnson’ın başrolünde yer aldığı aksiyon filmi Gökdelen'in (Skyscraper) üçüncü afişi de yayınlandı.
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YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU AMELİYATA ALINACAKYeşilçam'ın ünlü oyuncusu Murat Soydan hastaneye kaldırıldı. Kalça kemiğini kıran Soydan, ameliyata alınacak.
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