Magazin ve sanat turu (21 Mart 2019)

İlk derece mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince yeniden yargılanmasına başlandı. Savunmasında olay yaşandığında 19 yaşında olduğu söyleyen Gizem Karaca "Anne olmak ve gelecek ile ilgili planlar yapmak istiyorum ancak bu dava önümde engel olarak duruyor" dedi.