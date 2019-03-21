Magazin ve sanat turu (21 Mart 2019)
ntv.com.tr
21 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
-
1
YOLANTHE CABAU'DAN WESLEY SNEIJDER'A BARIŞMA ŞARTIEvliliklerinde kriz yaşayan ve boşanma aşamasına gelen Yolanthe Cabau ile Wesley Sneijder çiftinden ünlü model eşine şartlı barışma isteği geldi. Cabau, sosyal medyadan "Birden fazla kez batırdım" diyerek süreç hakkında açıklama yapan ünlü futbolcudan öfke kontrolü için destek almasını istedi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
2
JON SNOW ÖLÜNCE TERAPİ GÖRMEK ZORUNDA KALDI
Game of Thrones dizisinde Jon Snow'un ölümü ve ardından dirilişi döneminde psikolojik terapi aldığını söyleyen Kit Harington, terapi almasının sebebini açıkladı.
-
3
BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU EVLİLİKLERİNİ NOKTALIYOR (BOŞANMA TARİHİ)Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun 2. Sayfa programında yer alan habere göre 28 Mart Perşembe günü boşanacakları açıklandı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
4
AHLAKSIZ TEKLİF İSTİFASI
Hollywood'un büyük yapım şirketlerinden Warner Bros'un CEO'su Kevin Tsujihara, oyuncu Charlotte Kirk'e ‘cinsel birliktelik karşılığı rol’ ayarladığını belgeleyen mesajlaşma sızmasının ardından görevinden istifa etti.
-
5
SESSİZLİĞİNİ BOZDU‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın’ diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet eden Survivor yarışması Ecem Karaağaç, sessizliğini bozdu. Karaağaç "Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Benim bir ailem var. Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum" dedi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
6
RONALDO'DAN SAÇ EKİM MERKEZİİtalyan devi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya’da saç ekim merkezi açtı. Ronaldo'nun bu merkez için üç Türk doktorla anlaştığı da iddia edildi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
7
SILA'NIN YENİ İMAJIEskişehirli hayranları ile bir araya gelen Sıla, yeni imajıyla dikkat çekti.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
8
RIHANNA KENDİ MARKASINI BÖYLE TANITTI
Şarkıcı Rihanna, Fenty Beauty adlı makyaj markasının yeni ürününü kendisi objektif karşısına geçerek tanıttı.
-
9
ANNE OLMAMIN ÖNÜNDE ENGELİlk derece mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince yeniden yargılanmasına başlandı. Savunmasında olay yaşandığında 19 yaşında olduğu söyleyen Gizem Karaca "Anne olmak ve gelecek ile ilgili planlar yapmak istiyorum ancak bu dava önümde engel olarak duruyor" dedi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
10
UNUTULMAZ GARY OLDMAN FİLMLERİSon olarak Karanlık Saat (Darkest Hour) filminde canlandırdığı Winston Churchill karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan ve adından söz ettiren Gary Oldman bugün (21 Mart 2019) itibariyle 61. doğum gününü kutluyor... İşte sinema kariyerine 1982'de başlayan İngiliz oyuncunun rol aldığı ununutlamaz filmler....
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
11
SURVİVOR'DA BİL BAKALIM SORU VE CEVAPLARISurvivor 2019'un dün akşam yayınlanan 30. son bölümünde Bil Bakalım oyunu oynanadı. Oyunu kadınlar kazanarak ödüle gitti. İşte Bil Bakalım oyununun soru ve cevapları...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
12
GÖZYAŞLARINI TUTAMADIÇek model yaklaşık 8.5 kilo ağırlığındaki uyuşturucu ile yakalandı, idam cezasına çarptırılması an meselesiydi ve karar açıklanırken gözyaşlarına boğuldu... İşte Tereza Hluskova'nın hikayesi.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
13
HANDE ERÇEL, GAMZE ERÇEL VE BURCU ÖZBERK'İN MALDİVLER TATİLİAnnesi Aylin Erçel'i kaybetmenin acısıyla sarsılan Hande Erçel ile Gamze Erçel yanlarına yakın arkadaşları oyuncu Burcu Özberk'i de alarak Maldivler'e moral tatiline gitti. Üç ünlü isim de tatil fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınladı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
14
JESSICA SIMPSON ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİRDİ
Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, üçüncü çocuğuna kavuştu. Simpson’ın ikinci kez kızı oldu.
-
15
"BEN GİDERİM ADIM KALIR DOSTLAR BENİ HATIRLASIN"Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel'in bugün 46. ölüm yıldönümü... Usta şair dostları, ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. İşte Aşık Veysel'in hayat hikayesi ve fotoğrafları...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
16
BUGÜNÜN ÜNLÜLERİ 80’Lİ YILLARDA YAŞASAYDI NASIL GÖRÜNÜRDÜ?
Günümüz popüler kültür yıldızlar Rihanna, Beyonce, Justin Bieber, Taylor Swift, Bruno Mars, Drake gibi isimler 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü? Grafik tasarımcı ve ilüstratör Fulvio Alejandro Obregon, ‘2080’ler, Geçmiş Gelecektir’ adlı projesinde günümüz ünlülerini 80’li yıllarda albüm kapaklarına uyarlayarak resmetti.
-
17
NUSRET GÖKÇE'DEN YENİ SEKTÖRTürkiye ve dünyada birçok restoran açan, saltbae hareketiyle ise fenomenleşen Nusret Gökçe, turizm alanına girdi. Nusret, İstanbul Maçka’daki Park Hyatt’ı devraldı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
18
JOHN WICK'IN ÖNE ÇIKAR KARAKTERLERİKeanu Reeves’in başrolde yer aldığı John Wick serisinin devamı John Wick 3: Parabellum'dan hayranlarını heyecanlandıran karakter posterleri görücüye çıktı. İşte Türkiye'de 17 Mayıs 2019'da vizyona girecek filmin öne çıkan karakterleri...
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
19
YENİ FİLMİNDE ASTRONOTU CANLANDIRACAKOscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, yeni filmi Lucy in the Sky'da bir astronota hayat verecek.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
20
TÜRK İŞİ DONDURMA İNGİLİZ BASININA GÖSTERİLECEK
Türk İşi Dondurma filmi, yarın Londra'daki Regent Street Sineması'nda Türk ve İngiliz basın mensuplarına sunulacak.
-
21
HIGH MAINTENANCE'IN 4. SEZONU GELİYORHBO ekranlarında izleyici karşısına çıkan High Maintenance 4. sezon onayını aldı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
22
KRALİÇE VICTORIA’NIN OYUNCAK KARAVANI RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ’NDE
Kraliçe Victoria için özel olarak üretilen oyuncak çingene karavanı, Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda yerini aldı.
-
23
20 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİ45 yaşındaki Hollywood yıldızı Kate Beckinsale ve kendisinden 20 yaş küçük komedyen sevgilisi Pete Davidson, arabada öpüşürken görüntülendi. İkilinin aşkı yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
24
ARALIKTAN BAKMAK: MEŞRUTİYET CADDESİ’NDEN BİR KESİT SERGİSİ AÇILDIİstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından açılan "Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit" sergisi sanatseverlerle buluştu.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
25
EN ÇOK OKUNAN KİTAPLARKitap okuyucuları geçen yıl kütüphanelerden en fazla Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna'sı ile Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı romanlarını ödünç aldı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
26
YILIN ANİMASYONUNDAN FRAGMANToy Story serisinin uzun yıllar sonra gelen devam filmi Toy Story 4'ten yeni fragman yayınlandı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
-
27
'GLADYATÖRLER KENTİ'NİN MEZARLARI ZİYARETE AÇILIYOR
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında çıkarılan mezarlar, kentin girişinde oluşturulan alanda sergilenecek.
-
28
SANEM VE CAN'IN AİLE YEMEĞİNDE KRİZ ÇIKIYORStar TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 35. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA İZLE)
-
29
BORAN ERKEKLERİNE SÜRPRİZ BASKINStar TV'nin yeni dizisi İstanbullu Gelin'in 77. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)