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Magazin ve sanat turu (21 Mart 2019)

ntv.com.tr

21 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    YOLANTHE CABAU'DAN WESLEY SNEIJDER'A BARIŞMA ŞARTI

    YOLANTHE CABAU'DAN WESLEY SNEIJDER'A BARIŞMA ŞARTI
    Evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanma aşamasına gelen Yolanthe Cabau ile Wesley Sneijder çiftinden ünlü model eşine şartlı barışma isteği geldi. Cabau, sosyal medyadan "Birden fazla kez batırdım" diyerek süreç hakkında açıklama yapan ünlü futbolcudan öfke kontrolü için destek almasını istedi.

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  • 2

    JON SNOW ÖLÜNCE TERAPİ GÖRMEK ZORUNDA KALDI

    JON SNOW ÖLÜNCE TERAPİ GÖRMEK ZORUNDA KALDI

    Game of Thrones dizisinde Jon Snow'un ölümü ve ardından dirilişi döneminde psikolojik terapi aldığını söyleyen Kit Harington, terapi almasının sebebini açıkladı.

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  • 3

    BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU EVLİLİKLERİNİ NOKTALIYOR (BOŞANMA TARİHİ)

    BEREN SAAT İLE KENAN DOĞULU EVLİLİKLERİNİ NOKTALIYOR (BOŞANMA TARİHİ)
    Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun 2. Sayfa programında yer alan habere göre 28 Mart Perşembe günü boşanacakları açıklandı.

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  • 4

    AHLAKSIZ TEKLİF İSTİFASI

    AHLAKSIZ TEKLİF İSTİFASI

    Hollywood'un büyük yapım şirketlerinden Warner Bros'un CEO'su Kevin Tsujihara, oyuncu Charlotte Kirk'e ‘cinsel birliktelik karşılığı rol’ ayarladığını belgeleyen mesajlaşma sızmasının ardından görevinden istifa etti.

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  • 5

    SESSİZLİĞİNİ BOZDU

    SESSİZLİĞİNİ BOZDU
    ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın’ diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet eden Survivor yarışması Ecem Karaağaç, sessizliğini bozdu. Karaağaç "Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Benim bir ailem var. Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum" dedi.

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  • 6

    RONALDO'DAN SAÇ EKİM MERKEZİ

    RONALDO'DAN SAÇ EKİM MERKEZİ
    İtalyan devi Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya’da saç ekim merkezi açtı. Ronaldo'nun bu merkez için üç Türk doktorla anlaştığı da iddia edildi.

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  • 7

    SILA'NIN YENİ İMAJI

    SILA'NIN YENİ İMAJI
    Eskişehirli hayranları ile bir araya gelen Sıla, yeni imajıyla dikkat çekti.

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  • 8

    RIHANNA KENDİ MARKASINI BÖYLE TANITTI

    RIHANNA KENDİ MARKASINI BÖYLE TANITTI

    Şarkıcı Rihanna, Fenty Beauty adlı makyaj markasının yeni ürününü kendisi objektif karşısına geçerek tanıttı.

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  • 9

    ANNE OLMAMIN ÖNÜNDE ENGEL

    ANNE OLMAMIN ÖNÜNDE ENGEL
    İlk derece mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince yeniden yargılanmasına başlandı. Savunmasında olay yaşandığında 19 yaşında olduğu söyleyen Gizem Karaca "Anne olmak ve gelecek ile ilgili planlar yapmak istiyorum ancak bu dava önümde engel olarak duruyor" dedi.


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  • 10

    UNUTULMAZ GARY OLDMAN FİLMLERİ

    UNUTULMAZ GARY OLDMAN FİLMLERİ
    Son olarak Karanlık Saat (Darkest Hour) filminde canlandırdığı Winston Churchill karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan ve adından söz ettiren Gary Oldman bugün (21 Mart 2019) itibariyle 61. doğum gününü kutluyor... İşte sinema kariyerine 1982'de başlayan İngiliz oyuncunun rol aldığı ununutlamaz filmler....

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  • 11

    SURVİVOR'DA BİL BAKALIM SORU VE CEVAPLARI

    SURVİVOR'DA BİL BAKALIM SORU VE CEVAPLARI
    Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 30. son bölümünde Bil Bakalım oyunu oynanadı. Oyunu kadınlar kazanarak ödüle gitti. İşte Bil Bakalım oyununun soru ve cevapları...

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  • 12

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
    Çek model yaklaşık 8.5 kilo ağırlığındaki uyuşturucu ile yakalandı, idam cezasına çarptırılması an meselesiydi ve karar açıklanırken gözyaşlarına boğuldu... İşte Tereza Hluskova'nın hikayesi.

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  • 13

    HANDE ERÇEL, GAMZE ERÇEL VE BURCU ÖZBERK'İN MALDİVLER TATİLİ

    HANDE ERÇEL, GAMZE ERÇEL VE BURCU ÖZBERK'İN MALDİVLER TATİLİ
    Annesi Aylin Erçel'i kaybetmenin acısıyla sarsılan Hande Erçel ile Gamze Erçel yanlarına yakın arkadaşları oyuncu Burcu Özberk'i de alarak Maldivler'e moral tatiline gitti. Üç ünlü isim de tatil fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınladı.

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  • 14

    JESSICA SIMPSON ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİRDİ

    JESSICA SIMPSON ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİRDİ

    Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, üçüncü çocuğuna kavuştu. Simpson’ın ikinci kez kızı oldu.

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  • 15

    "BEN GİDERİM ADIM KALIR DOSTLAR BENİ HATIRLASIN"

    "BEN GİDERİM ADIM KALIR DOSTLAR BENİ HATIRLASIN"
    Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel'in bugün 46. ölüm yıldönümü... Usta şair dostları, ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. İşte Aşık Veysel'in hayat hikayesi ve fotoğrafları...

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  • 16

    BUGÜNÜN ÜNLÜLERİ 80’Lİ YILLARDA YAŞASAYDI NASIL GÖRÜNÜRDÜ?

    BUGÜNÜN ÜNLÜLERİ 80’Lİ YILLARDA YAŞASAYDI NASIL GÖRÜNÜRDÜ?

    Günümüz popüler kültür yıldızlar Rihanna, Beyonce, Justin Bieber, Taylor Swift, Bruno Mars, Drake gibi isimler 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü? Grafik tasarımcı ve ilüstratör Fulvio Alejandro Obregon, ‘2080’ler, Geçmiş Gelecektir’ adlı projesinde günümüz ünlülerini 80’li yıllarda albüm kapaklarına uyarlayarak resmetti.

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  • 17

    NUSRET GÖKÇE'DEN YENİ SEKTÖR

    NUSRET GÖKÇE'DEN YENİ SEKTÖR
    Türkiye ve dünyada birçok restoran açan, saltbae hareketiyle ise fenomenleşen Nusret Gökçe, turizm alanına girdi. Nusret, İstanbul Maçka’daki Park Hyatt’ı devraldı.

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  • 18

    JOHN WICK'IN ÖNE ÇIKAR KARAKTERLERİ

    JOHN WICK'IN ÖNE ÇIKAR KARAKTERLERİ
    Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı John Wick serisinin devamı John Wick 3: Parabellum'dan hayranlarını heyecanlandıran karakter posterleri görücüye çıktı. İşte Türkiye'de 17 Mayıs 2019'da vizyona girecek filmin öne çıkan karakterleri...

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  • 19

    YENİ FİLMİNDE ASTRONOTU CANLANDIRACAK

    YENİ FİLMİNDE ASTRONOTU CANLANDIRACAK
    Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, yeni filmi Lucy in the Sky'da bir astronota hayat verecek.

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  • 20

    TÜRK İŞİ DONDURMA İNGİLİZ BASININA GÖSTERİLECEK

    TÜRK İŞİ DONDURMA İNGİLİZ BASININA GÖSTERİLECEK

    Türk İşi Dondurma filmi, yarın Londra'daki Regent Street Sineması'nda Türk ve İngiliz basın mensuplarına sunulacak.

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  • 21

    HIGH MAINTENANCE'IN 4. SEZONU GELİYOR

    HIGH MAINTENANCE'IN 4. SEZONU GELİYOR
    HBO ekranlarında izleyici karşısına çıkan High Maintenance 4. sezon onayını aldı.

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  • 22

    KRALİÇE VICTORIA’NIN OYUNCAK KARAVANI RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ’NDE

    KRALİÇE VICTORIA’NIN OYUNCAK KARAVANI RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ’NDE

    Kraliçe Victoria için özel olarak üretilen oyuncak çingene karavanı, Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda yerini aldı.

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  • 23

    20 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİ

    20 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİ
    45 yaşındaki Hollywood yıldızı Kate Beckinsale ve kendisinden 20 yaş küçük komedyen sevgilisi Pete Davidson, arabada öpüşürken görüntülendi. İkilinin aşkı yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.

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  • 24

    ARALIKTAN BAKMAK: MEŞRUTİYET CADDESİ’NDEN BİR KESİT SERGİSİ AÇILDI

    ARALIKTAN BAKMAK: MEŞRUTİYET CADDESİ’NDEN BİR KESİT SERGİSİ AÇILDI
    İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından açılan "Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit" sergisi sanatseverlerle buluştu.

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  • 25

    EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR

    EN ÇOK OKUNAN KİTAPLAR
    Kitap okuyucuları geçen yıl kütüphanelerden en fazla Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna'sı ile Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı romanlarını ödünç aldı.

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  • 26

    YILIN ANİMASYONUNDAN FRAGMAN

    YILIN ANİMASYONUNDAN FRAGMAN
    Toy Story serisinin uzun yıllar sonra gelen devam filmi Toy Story 4'ten yeni fragman yayınlandı.

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  • 27

    'GLADYATÖRLER KENTİ'NİN MEZARLARI ZİYARETE AÇILIYOR

    'GLADYATÖRLER KENTİ'NİN MEZARLARI ZİYARETE AÇILIYOR

    Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında çıkarılan mezarlar, kentin girişinde oluşturulan alanda sergilenecek.

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  • 28

    SANEM VE CAN'IN AİLE YEMEĞİNDE KRİZ ÇIKIYOR

    SANEM VE CAN'IN AİLE YEMEĞİNDE KRİZ ÇIKIYOR
    Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un 35. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı.

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  • 29

    BORAN ERKEKLERİNE SÜRPRİZ BASKIN

    BORAN ERKEKLERİNE SÜRPRİZ BASKIN
    Star TV'nin yeni dizisi İstanbullu Gelin'in 77. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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