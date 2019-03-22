Magazin ve sanat turu (22 Mart 2019)
22 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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DİZİ BOYUNCA SAKLADIĞI HASTALIĞINI İTİRAF ETTİGame of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke ilk sezondan itibaren ölüm ile burun buruna gelmesine neden olan hastalığını herkesten gizlediğini itiraf etti. 2011'de ilk beyin anevrizması yaşadığını söyleyen İngiliz oyuncu 2 kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.
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ABD TURU TEHLİKEDE (TECAVÜZ DAVASI)Cristiano Ronaldo, eski manken ve öğretmen ABD'li Kathryn Mayorga'nın tecavüz iddiaları yüzünden yargılandığı dava nedeniyle Juventus'un Amerika Birleşik Devletleri turuna katılmak istemiyor. İtalya kulübünün bu nedenle Singapur ve Çin gibi farklı planlar yapmaya başladığı öne sürüldü.
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KYLİE JENNER KIZI İÇİN NET KONUŞTUInstagram'da paylaştığı Stormi'nin fotoğrafları nedeniyle hedef tahtasına konan hatta "Bebeğini aksesuar gibi taşıyor" diye eleştirilen Kyile Jenner, kızının kamera karşısına geçmeyeceğini açıkladı.
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HAFTANIN FİLMLERİ
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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BARACK OBAMA POP STARLARLA YARIŞIYORÜnlü isimlerin Twitter'da milyonlarca takipçisi var. Sosyal medya yarışında öne çıkanlar arasında pop starlar göze çarparken Barack Obama da zirveyi zorluyor. İşte en çok takip edilen ünlülerin Twitter'daki takipçi sayıları...
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MİDDLETON AİLESİ'NDE KRİZKraliyet Ailesi'nin gözde gelini Kate Middleton'ın anne- baba evinden tatsız bir haber geldi.
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EN POPÜLER SÜPER KAHRAMAN FİLMLERİYabancı film ya da dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için bilim kurgu iyi bir tercih olabilir. İşte süper kahramanların zirveyi domine ettiği IMDb'nin en popüler yapımları.
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MISS MOSKAVA'DA BİR İLKRusya’da gerçekleştirilen Miss Moskova güzellik yarışmasında 23 yıldır ilk kez bir güzelin tacı geri alındı. Yarışma kurulu, sözleşme kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2018 güzeli Alesya Semerenko’nun ünvanını geri çekme kararı aldı. Tacı alınan güzeli Instagram paylaşımları yaktı.
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JOHN WİCK TEK BAŞINA DEĞİL (YENİ FRAGMAN)John Wick: Chapter 3 - Parabellum filminin aksiyon dolu ikinci fragmanı yayınlandı. 17 Mayıs 2019'da vizyona girecek filmde Wick'in sanıldığı gibi tek başına mücadele etmediği görülüyor.
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VİKİNG'LERDEN İLHAM ALAN DEFİLE (MBFWI)Hemington, 2019-20 Sonbahar Kış Indelible Traces koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) kapsamında Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği muhteşem defile ile moda severlerin beğenisine sundu.
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SADECE 37 FİLM BUNU BAŞARABİLDİVizyona girdiği 3. haftanın başında 812 milyon dolarlık gişe başarısı elde eden Captain Marvel sinema tarihine geçmek üzüre. Brie Larson'ın başrolünde oynadığı filmin, 1 milyar dolar gişe başarısı gösteren 37 yapım arasına katılmasına çok az kaldı. İşte Captain Marvel'ın aday olduğu sinema tarihinin en çok izlenen filmler kulübü...
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ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE FİLM FESTİVALİ GELİYOR2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte Şanlıurfa’da birçok turizm etkinliği yapılmaya başlandı. Eylül ayında gerçekleşecek olan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali hakkında konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Dünyanın en önemli oyuncu yönetmen ve yapımcılarını şehrimizde ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz” dedi.
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BOŞANMA DAVASI İDDİALARI SONRASI İLK PAYLAŞIMOyuncu Beren Saat, şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile 5 yıllık evliliğini 28 Mart Perşembe günü bitireceği yönündeki haberler sonrası Instagram'da bir paylaşımda bulundu.
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HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK İLGİNÇ BİLGİLERRutin hayatın akışında hayatınızı kolaylaştıracak bilgilere Bülent Özer, Aklınla 1000 Yaşa kitabında yer verdi. İşte karşısına çıkan önerilerin hayatı kolaylaştırdığını görerek bilgileri derleyen Özer'in kitabının bazı bölümlerinden öne çıkan bilgiler...
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ÇANAKKALE ZAFERİ’NE ÖZEL FRAGMANÇanakkale Deniz Muharebeleri'nin 104. yılında, 27 Mart tarihine kadar öğrencilerin 9 TL'ye izleyebileceği Türk İşi Dondurma'dan Fahir Atakoğlu imzalı yeni fragman yayınlandı.
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ESTETİK BİR YOLCULUK: AL ESTE DEL CANTEYeni kuşağın yegâne lider flamenko şarkıcısı Arcángel ve Yeni Bulgar Sesleri Korosu Estruna, 2018 Latin Grammy ödüllü albümleri Al Este del Cante ile 25 Mart’ta CRR’de... Avrupa’nın iki zıt ucundaki müzik kültürlerinin kesiştiği Al Este del Cante son yılların en başarılı füzyon müzik örneklerini barındırıyor. Cemal Reşit Rey’deki konser dinleyiciye müzik ve şiirin ilham verici nehrinde, yüksek kaliteli sonik ve estetik bir yolculuk vadediyor.
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ASLI ENVER'DEN TEKME ŞOV (ÜNLÜLERİN SET HALLERİ)Oyuncu Aslı Enver İstanbullu Gelin setinde tekme atarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Peki oyuncular setlerde neler yaşıyor? İşte ünlü isimlerin sette çekilmiş fotoğraflları...
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AVLU KADROSUNA YENİ OYUNCUBaşarılı oyuncu Ertan Saban, başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Avlu kadrosuna katıldı. İşte detaylar ve Avlu oyuncu kadrosunun karakterleri...
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HAYAT VE HAYAL ARASINDA VOLKAN KRİZİ PATLIYORStar TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocukları'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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DEVLET ARŞİVLERİ İÇİN YENİDEN YAPILANMA YILIOsmanlı ve Cumhuriyet dönemi, siyaset, kültür, sanat ve ekonomi gibi konularda, ülkenin tarihi hafızası niteliğindeki 90 milyonu aşkın belgeyi bünyesinde barındıran Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, gelecek çeyrek asrın yol haritasını 2019 yılında hazırlayacağı plana göre belirleyecek.
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İZNİK EKİNOKS FESTİVALİ BAŞLADIBu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen etkinlikte fotoğrafçılar, İznik Gölü'nde Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.
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'SAFLIK DEĞİL SALAKLIK' (ENERJİ YÜKLEMESİ)Survivor'ın başarılı yarışmacısı Sahra Işık, Ecem Karaağaç, "Sana enerji yükleyeceğim" diyerek kendisini kandıran kişi tarafından cinsel istismara uğramasıyla ilgili konuştu: Yaşanan saflık değil eğer doğruysa bu salaklık.
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SIFIR MAKYAJ YILDIZ TİLBE
Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Yıldız Tilbe makyajsız olarak objektiflere takıldı.
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POPÜLERLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR: BEYAZ DÖVMEDövme deyince aklınıza siyah ya da renkli dövmeler geliyordur muhtemelen. Ancak beyaz dövmenin günden güne popülerleştiğini biliyor muydunuz? Neredeyse görünmez gibi olan beyaz dövmeler bazen tek başlarına bazen de koyu renklere karşı kontrast özelliği kullanılarak vücutlara kazınıyor. İşte beyaz dövmelerin en güzel örnekleri...
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