Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021)

3 Mart 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

03.03.2021 - 17:49

Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 1

Dolly Parton bağış yaptığı aşıdan kendisi de oldu

Salgının başında Moderna firmasının corona virüs aşı çalışmalarına 1 milyon dolarlık katkı sağlayan Amerikalı ünlü sarkıcı Dolly Parton, verdiği destek sayesinde geliştirilen aşıdan kendisi de oldu. Parton, bir şarkısını da aşıya uyarladı.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 2

Donald Trump ve Melania Trump Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gizlice corona virüs aşısı vuruldu iddiası

Donald Trump'ın, henüz başkanlık görevini bırakmadan, pek çok siyasi lider gibi kameraların karşısına geçmek yerine Beyaz Saray'da gizlice Covid-19 aşısı olduğu iddia edildi. Donald Trump'ın, eşi Melania Trump ile aşı olmalarını gizleme nedeni, ABD basınında tartışılıyor.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 3
Uzman raporundaki iddia: Tiger Woods kaza anında direksiyonda uyuyordu

Tiger Woods'un geçen hafta geçirdiği kazadaki uzman raporu ABD'li sporcunun direksiyon başında uyumuş olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 4

Kıbrıs Rum kesiminde Eurovision krizi devam ediyor: Ortodoks Kilisesi'nden çağrı

65. Eurovision Şarkı Yarışması'na Elena Tsagkrinou tarafından seslendirilen El Diablo (Şeytan) adlı şarkıyla katılma kararına Kıbrıs Rum kesiminde tepkiler devam ediyor. Devlet televizyonuna tehdit mesajlarının yağmasının ardından açıklama yapan Ortodoks Kilisesi, şarkının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 5
Margot Robbie ve Alexandria Ocasio-Cortez'den ırkçılık tepkisi

ABD’li oyuncu Margot Robbie, Altın Küre ödüllerini dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği üyesi gazetecilerden hiçbirinin siyahi olmamasını eleştirdi. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, New York polisinin suçla mücadelede kullandığı robot köpeği Digidog’un ırkçı olduğunu söyledi.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 6

Kim Kardashian kuaför koltuğunda uyuyakaldı

Dört çocuk annesi Kim Kardashian, bir yandan hukuk fakültesinde okuyor bir yandan da markasının yönetimini sürdürüyor. Rap şarkıcısı eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kardashian, yorgunluğunu kuaför koltuğunda şekerleme yaparak atmaya çalıştı.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 7

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde: Benim ikinci evim İstanbul

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, 6 yıl önce geldiği İstanbul'da, zaman zaman düzenlediği müzik ve resim atölyelerinin yanı sıra geçen yıl açtığı fotoğraf sergisine yenilerini eklemek için kentin sokaklarını keşfederken, kaleme aldığı ilk romanını da tamamlamaya çalışıyor. Alurralde, "Her yere gidebilirsin ama mutlu ve huzurlu hissetmek, yemek istiyorsan Türkiye en iyisi. Almanya, İtalya, Ukrayna, Milan, Madrid hiçbiri bana göre değil, benim ikinci evim İstanbul. Bunun için Türkiye'yi seviyorum. Burada gerçekten mutluyum. Burada ben de eşim de yaşamayı çok istiyoruz. Bundan önceki hayatım hep bir arayış içindeydi ama şimdi şehrimi buldum. Burada yaşamaya devam etmek istiyorum" diyor. İşte çiftin evinden kareler...

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 8

Caprice Bourret: Cinsiyet değiştirdiğimi sanıyorlardı


Amerikalı model Caprice Bourret, kariyerinin başlarındayken herkesin eskiden erkek olduğuna ve cinsiyet değiştirdikten sonra moda sektörüne geçtiğine inandıklarını anlattı.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 9

Çılgın Sedat’ın evinden çıkan yangının kesin nedeni ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde 23 Şubat günü Çılgın Sedat ismiyle tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu’nun evinde çıkan yangının itfaiye raporu tamamlandı. Yangının kesin çıkış nedeninin sauna kısmında elektrik tesisatına bağlı olduğu kaydedilirken yangın ilk çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 10

Prens Harry ve Meghan Markle'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı ve eylem planı


Sussex Dükü ve Düşesi 8 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek Dünya Kadınlar Günü'nü bu yıl nasıl kutlayacaklarını açıklad

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 11

2021 Altın Küre Ödülleri reytingde çakıldı

İlk kez sanal ortamda yapılan yayınla sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri, bu yıl seyirci ilgisinden yoksun kaldı. Pek çok ilkle sinema tarihine geçen 78. Altın Küre Ödülleri, tüm zamanların en düşük reytingiyle de tören tarihindeki yerini aldı.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 12

Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük: Mahkemede görüşeceğiz

Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından kendisine ve eşine yöneltilen mesajlar üzerine açıklamalarda bulundu. Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere!" dedi.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 13

Indira Varma, Obi-Wan Kenobi kadrosuna katıldı


Game of Thrones'ta (Taht Oyunları) canlandırdığı Ellaria Sand rolüyle de tanınan Indira Varma, Obi-Wan Kenobi dizisinin kadrosuna katıldı.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 14

Meghan Markle'ın Madame Tussauds Müzesin'ndeki balmumu heykeline hamilelik güncellemesi geldi

İkinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle'ın Sidney'deki Madame Tussauds Müzesin'ndeki balmumu heykeli de hamile görünümüne büründürüldü.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 15

Yapay zeka tiyatro oyunu yazdı: Fütüristik bir Küçük Prens

Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı Open AI'ın GPT-2 isimli yapay zeka yazılımı bir tiyatro oyunu yazdı. Uzmanlar ortaya çıkah senaryoyu "Bir tür fütüristik Küçük Prens" olarak tanımladı.


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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 16

Yeni kitabı Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anılar okuyucuyla buluşan Türker İnanoğlu: Arşive meraklıyım

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Türker İnanoğlu, biriktirdiği binlerce anıyı kitaplaştırmaya devam ediyor. 14. kitabı 'Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anıları'nı okuyucuyla buluşturan İnanoğlu kitabı, özel hayatı ve sinemanın jönlerine dair açıklamalarda bulundu. "Cüneyt Arkın'la Kartal Tibet'in ayrı bir yeri var" diyen usta sanatçı Cem Yılmaz'ın hemen hemen her filminde Yeşilçam'a gönderme yapması hakkında da konuştu.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 17

Clifford TI ve Tameka Tiny Harris için cinsel saldırı suçlaması


ABD’de 4 kadın, ünlü rapçi Clifford TI Harris (40) ile şarkıcı eşi Tameka Tiny Harris’in (45) kendilerine uyuşturucu içeren içkiler verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduklarını iddia etti.


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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 18

17. Akbank Kısa Film Festivali'nin finalist senaryoları açıklandı

Çevrimiçi olarak 22 Mart-1 Nisan arasında düzenlenecek "17. Akbank Kısa Film Festivali"nin "Forum" bölümünde finale kalan senaryolar belirlendi.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 19
Eser ile Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey'in ayağı alçıya alındı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler, Kuzey'in ayağı sargıda fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı ve başlarına gelen talihsiz olayı anlattı.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 20

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı online düzenlenecek

Adana'da, 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı salgın nedeniyle 1-4 Nisan'da internet ortamında yapılacak.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 21

Geçmişin Sesi: Amida Konserleri'nin 5’inci serisi kadınlar için


Tarihi kültürel mekanlarda çekimleri yapılarak dijital ortamda izleyicilere sunulan Amida Konserleri serisinin 5’incisi Diyarbakır ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) AB Bilgi Merkezi ve DTSO Kadın Meclisi işbirliğinde Ergani Çayönü Hilar Mağaraları'nda düzenlendi.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 22

Spike Lee'den 11 Eylül belgeseli geliyor

11 Eylül saldırısının 20. yılında Spike Lee özel bir belgeseli hayata geçiriyor.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 23

Vefatının 8. yılında Müslüm Gürses müzesinden fotoğraflar


Arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.


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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 24

Arabesk müziğin babası: Müslüm Gürses anılıyor

Büyük acılarla dolu 60 yıllık yaşamına, 78 albüm ve 38 film sığdıran unutulmaz Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında yad ediliyor. İşte usta sanatçının hayat hikayesi ve fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 25

Düzce'de alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu


İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipleri, Düzce’nin Darıcı Mahallesi’nde kazı çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı. Çalışmalar durdurulurken, Düzce Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kazı alanında inceleme çalışması başlattı.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 26

Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları)


Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Birleşme partisine günler kalan Survivor 2021'de ilitişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı. Salı gecesi iki eleme adayı Çağman ve Hanzade olarak belirlendi. Aleyna, Öykü, Çağman ve Hanzade arasında yaşanan SMS mücadelesi sonunda en az oyu alarak Survivor'dan elenen yarışmacı Çağman oldu.

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Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021) - 27
Günlük burç yorumları (3 Mart 2021) / Ay Akrep, daha fazla…

Ay Akrep burcunda, enerjisi tavan yapmış bir gün yaşayacaksınız. Dert anlatmak, dinlemek için iyi bir gün.

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