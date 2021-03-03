Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021)

03.03.2021 - 17:49
Dolly Parton bağış yaptığı aşıdan kendisi de oldu
Salgının başında Moderna firmasının corona virüs aşı çalışmalarına 1 milyon dolarlık katkı sağlayan Amerikalı ünlü sarkıcı Dolly Parton, verdiği destek sayesinde geliştirilen aşıdan kendisi de oldu. Parton, bir şarkısını da aşıya uyarladı.
Donald Trump ve Melania Trump Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gizlice corona virüs aşısı vuruldu iddiası
Donald Trump'ın, henüz başkanlık görevini bırakmadan, pek çok siyasi lider gibi kameraların karşısına geçmek yerine Beyaz Saray'da gizlice Covid-19 aşısı olduğu iddia edildi. Donald Trump'ın, eşi Melania Trump ile aşı olmalarını gizleme nedeni, ABD basınında tartışılıyor.
Kıbrıs Rum kesiminde Eurovision krizi devam ediyor: Ortodoks Kilisesi'nden çağrı
65. Eurovision Şarkı Yarışması'na Elena Tsagkrinou tarafından seslendirilen El Diablo (Şeytan) adlı şarkıyla katılma kararına Kıbrıs Rum kesiminde tepkiler devam ediyor. Devlet televizyonuna tehdit mesajlarının yağmasının ardından açıklama yapan Ortodoks Kilisesi, şarkının geri çekilmesi çağrısında bulundu.
Kim Kardashian kuaför koltuğunda uyuyakaldı
Dört çocuk annesi Kim Kardashian, bir yandan hukuk fakültesinde okuyor bir yandan da markasının yönetimini sürdürüyor. Rap şarkıcısı eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kardashian, yorgunluğunu kuaför koltuğunda şekerleme yaparak atmaya çalıştı.
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde: Benim ikinci evim İstanbul
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, 6 yıl önce geldiği İstanbul'da, zaman zaman düzenlediği müzik ve resim atölyelerinin yanı sıra geçen yıl açtığı fotoğraf sergisine yenilerini eklemek için kentin sokaklarını keşfederken, kaleme aldığı ilk romanını da tamamlamaya çalışıyor. Alurralde, "Her yere gidebilirsin ama mutlu ve huzurlu hissetmek, yemek istiyorsan Türkiye en iyisi. Almanya, İtalya, Ukrayna, Milan, Madrid hiçbiri bana göre değil, benim ikinci evim İstanbul. Bunun için Türkiye'yi seviyorum. Burada gerçekten mutluyum. Burada ben de eşim de yaşamayı çok istiyoruz. Bundan önceki hayatım hep bir arayış içindeydi ama şimdi şehrimi buldum. Burada yaşamaya devam etmek istiyorum" diyor. İşte çiftin evinden kareler...
Caprice Bourret: Cinsiyet değiştirdiğimi sanıyorlardı
Amerikalı model Caprice Bourret, kariyerinin başlarındayken herkesin eskiden erkek olduğuna ve cinsiyet değiştirdikten sonra moda sektörüne geçtiğine inandıklarını anlattı.
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Çılgın Sedat’ın evinden çıkan yangının kesin nedeni ortaya çıktı
Beylikdüzü’nde 23 Şubat günü Çılgın Sedat ismiyle tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu’nun evinde çıkan yangının itfaiye raporu tamamlandı. Yangının kesin çıkış nedeninin sauna kısmında elektrik tesisatına bağlı olduğu kaydedilirken yangın ilk çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Prens Harry ve Meghan Markle'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı ve eylem planı
Sussex Dükü ve Düşesi 8 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek Dünya Kadınlar Günü'nü bu yıl nasıl kutlayacaklarını açıklad
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2021 Altın Küre Ödülleri reytingde çakıldı
İlk kez sanal ortamda yapılan yayınla sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri, bu yıl seyirci ilgisinden yoksun kaldı. Pek çok ilkle sinema tarihine geçen 78. Altın Küre Ödülleri, tüm zamanların en düşük reytingiyle de tören tarihindeki yerini aldı.
Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük: Mahkemede görüşeceğiz
Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından kendisine ve eşine yöneltilen mesajlar üzerine açıklamalarda bulundu. Merve Büyük, "Buradan bana yazıp eşime hakaret eden herkesle mahkemede görüşmek üzere!" dedi.
Indira Varma, Obi-Wan Kenobi kadrosuna katıldı
Game of Thrones'ta (Taht Oyunları) canlandırdığı Ellaria Sand rolüyle de tanınan Indira Varma, Obi-Wan Kenobi dizisinin kadrosuna katıldı.
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Meghan Markle'ın Madame Tussauds Müzesin'ndeki balmumu heykeline hamilelik güncellemesi geldi
İkinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle'ın Sidney'deki Madame Tussauds Müzesin'ndeki balmumu heykeli de hamile görünümüne büründürüldü.
Yapay zeka tiyatro oyunu yazdı: Fütüristik bir Küçük Prens
Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı Open AI'ın GPT-2 isimli yapay zeka yazılımı bir tiyatro oyunu yazdı. Uzmanlar ortaya çıkah senaryoyu "Bir tür fütüristik Küçük Prens" olarak tanımladı.
Yeni kitabı Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anılar okuyucuyla buluşan Türker İnanoğlu: Arşive meraklıyım
Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Türker İnanoğlu, biriktirdiği binlerce anıyı kitaplaştırmaya devam ediyor. 14. kitabı 'Acısıyla Tatlısıyla Yeşilçam Anıları'nı okuyucuyla buluşturan İnanoğlu kitabı, özel hayatı ve sinemanın jönlerine dair açıklamalarda bulundu. "Cüneyt Arkın'la Kartal Tibet'in ayrı bir yeri var" diyen usta sanatçı Cem Yılmaz'ın hemen hemen her filminde Yeşilçam'a gönderme yapması hakkında da konuştu.
Clifford TI ve Tameka Tiny Harris için cinsel saldırı suçlaması
ABD’de 4 kadın, ünlü rapçi Clifford TI Harris (40) ile şarkıcı eşi Tameka Tiny Harris’in (45) kendilerine uyuşturucu içeren içkiler verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduklarını iddia etti.
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17. Akbank Kısa Film Festivali'nin finalist senaryoları açıklandı
Çevrimiçi olarak 22 Mart-1 Nisan arasında düzenlenecek "17. Akbank Kısa Film Festivali"nin "Forum" bölümünde finale kalan senaryolar belirlendi.
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı online düzenlenecek
Adana'da, 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı salgın nedeniyle 1-4 Nisan'da internet ortamında yapılacak.
Geçmişin Sesi: Amida Konserleri'nin 5’inci serisi kadınlar için
Tarihi kültürel mekanlarda çekimleri yapılarak dijital ortamda izleyicilere sunulan Amida Konserleri serisinin 5’incisi Diyarbakır ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) AB Bilgi Merkezi ve DTSO Kadın Meclisi işbirliğinde Ergani Çayönü Hilar Mağaraları'nda düzenlendi.
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Spike Lee'den 11 Eylül belgeseli geliyor
11 Eylül saldırısının 20. yılında Spike Lee özel bir belgeseli hayata geçiriyor.
Vefatının 8. yılında Müslüm Gürses müzesinden fotoğraflar
Arabesk müziğinin mihenk taşlarından Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.
Arabesk müziğin babası: Müslüm Gürses anılıyor
Büyük acılarla dolu 60 yıllık yaşamına, 78 albüm ve 38 film sığdıran unutulmaz Müslüm Gürses, vefatının 8. yılında yad ediliyor. İşte usta sanatçının hayat hikayesi ve fotoğrafları...
Düzce'de alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İSKİ ekipleri, Düzce’nin Darıcı Mahallesi’nde kazı çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı. Çalışmalar durdurulurken, Düzce Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kazı alanında inceleme çalışması başlattı.
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Survivor'da kim elendi, Çağman Çatay kimdir? (Survivor 2 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Birleşme partisine günler kalan Survivor 2021'de ilitişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı. Salı gecesi iki eleme adayı Çağman ve Hanzade olarak belirlendi. Aleyna, Öykü, Çağman ve Hanzade arasında yaşanan SMS mücadelesi sonunda en az oyu alarak Survivor'dan elenen yarışmacı Çağman oldu.
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