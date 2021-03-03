Magazin ve sanat turu (3 Mart 2021)

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde: Benim ikinci evim İstanbul

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, 6 yıl önce geldiği İstanbul'da, zaman zaman düzenlediği müzik ve resim atölyelerinin yanı sıra geçen yıl açtığı fotoğraf sergisine yenilerini eklemek için kentin sokaklarını keşfederken, kaleme aldığı ilk romanını da tamamlamaya çalışıyor. Alurralde, "Her yere gidebilirsin ama mutlu ve huzurlu hissetmek, yemek istiyorsan Türkiye en iyisi. Almanya, İtalya, Ukrayna, Milan, Madrid hiçbiri bana göre değil, benim ikinci evim İstanbul. Bunun için Türkiye'yi seviyorum. Burada gerçekten mutluyum. Burada ben de eşim de yaşamayı çok istiyoruz. Bundan önceki hayatım hep bir arayış içindeydi ama şimdi şehrimi buldum. Burada yaşamaya devam etmek istiyorum" diyor. İşte çiftin evinden kareler...

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