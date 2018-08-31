Magazin ve sanat turu (31 Ağustos 2018)
31 Ağustos 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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SHAMELESS'TAN AYRILDIPopüler Amerikan komedi-dram dizisi Shameless’ta (Utanmaz) Fiona Gallagher karakterine hayat veren Emmy Rossum, diziden ayrıldığını duyurdu.
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VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE ÖNE ÇIKANLARBerlin ve Cannes ile dünyanın en prestijli üç büyük film festivalinden biri olarak gösterilen ve bu yıl 75'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali, Ryan Gosling başrolünde oynadığı Damien Chazelle'in First Man filmi ile açıldı. Festivalin kırmızılı halısı ise renkli anlara sahne oldu. İşte festivalde öne çıkan isimler...
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FERZAN ÖZPETEK VE CEM YILMAZ'A ÖDÜLBu yılki teması insanlık olarak belirlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz'a verilecek. 55 filmin yarışacağı festival, 29 Eylül-5 Ekim'de gerçekleştirilecek.
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'KADINLARIN İZOLE YAŞADIĞINI GÖSTERDİ'Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'de (BMMYK) yaptığı Arakan konuşmasıyla gündemde olar iyi niyet elçisi Cate Blanchett “MeToo kampanyası, güçlü görünen kadınların aslında izole yaşadıklarını ortaya koydu” şeklinde konuştu.
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İSTANBULLU GELİN'DEN İLK KARELERBaşrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin, yeni sezona heyecan dozu yüksek, sürpriz gelişmelerle dolu bir başlangıç yapıyor. Merakla beklenen sezona ait ilk tanıtımdan en özel kareler görücüye çıktı.
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NETFLİX'TEKİ ROLÜNÜ KAPTIRDINetflix'in The Witcher dizisindeki Cadı Yennefer rolü için seçmelere katılan Belçim Bilgin, rolünü Anya Chlatro'ya kaptırdı.
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KANYE WEST BALDIZLARINA NAMELER YAZDIAmerikalı rapçi Kanye West yeni albümünde; eşi Kim Kardashian’a ve kardeşlerine (baldız) fotoğraflı ve sözlü göndermede bulundu.
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DÜNYAYI DEĞİŞTİREN KİTAPLARBBC yaptığı bir ankette 35 ülkeden 108 isme, insanların düşüncelerini şekillendirdiğini düşündükleri kitapları sordu. Destanlardan öykülere uzanan 100 kitaplık listedeki eserlerin 23’ü kadın yazarlara ait.
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GEORGINA RODRIGUEZ VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDERyan Gosling’in Ay’a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong’u canlandırdığı First Man filmiye başlayan 75. Venedik Film Festivali kırmızı halıda da renkli anlara sahne oldu. Festivalin konukları arasında Cristiano Ronaldo'nun Arjantinli model sevgilisi Georgina Rodriguez'in olması dikkat çekti.
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ROLÜ BELLİ OLDU (UFAK TEFEK CİNAYETLER)Birbirinden çok sevilen karakterleri, etkileyici senaryosu, iddialı prodüksiyonu ile fark yaratan Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon çekimlerine başladı. Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.
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ÜNLÜLERİN MAÇ TOTEMLERİUEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alacak Galatasaray Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2018-19 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor grup aşamasında boy gösterecek. Beşiktaş; Genk, Malmö ve Sarpsborg ile Fenerbahçe; Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti. Akhisarspor'un rakipleri ise Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege oldu. Peki, ünlüler maç heyecanını nasıl yaşıyor? Ünlülerin maçlar için totemleri var mı?
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'DEVRELERİ YAKMAMAK İÇİN ARA VERDİM'Son olarak puhutv’nin online dizisi Dip’te rol alan İlker Kaleli, ekrana ara verme nedenlerine açıkladı: Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Şu sıralar hayatımın devre arasındayım gibi.
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HAFTANIN FİLMLERİTürkiye sinemalarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluştu.
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AVLU DİZİSİNE NE KADAR HAKİMSİNİZ? (TEST)Star TV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Avlu'nun 2. yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki ilgiyle takip edilen diziye ne kadar hakimsin? İşte 10 soru ve cevaplarından oluşan Avlu testi...
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FOTOĞRAFLARLA PRENSES DIANA (57. DOĞUM GÜNÜ)Prenses Diana yaşasaydı bugün 57 yaşında olacaktı. Prens Charles'tan boşandıktan bir yıl sonra 31 Ağustos 1997'de, Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diana, sevenleri tarafından çeşitli etkinliklerle anılıyor. 36 yaşında hayatını kaybeden Diana'nın daha önce hiçbir yerde görülmemiş fotoğrafları...
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AYŞENUR ÖZKAN 'UNUTMA HAKKI' İSTEDİ2013 Best Model Of Turkey birincisi Ayşenur Özkan, hakkında çıkan aşk haberleri sonrası İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ayşenur Özkan, 'unutulma hakkı'nın göz önünde bulundurarak söz konusu haberlerin erişiminin engellenmesini istedi.
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EN POPÜLER BİLİM KURGU FİLMLERİYabancı dizi izlemek isteyenler için bilim kurgu iyi bir seçenek olabilir. İşte kıyamet sonrası hayatta kalan bir avuç insanın hikayesini anlatan The 100'ün zirvede olduğu, IMDb'nin listelediği en popüler 50 bilim kurgu dizisi
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KATY PERRY'NİN KÖPEĞİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
ABD’li şarkıcı Katy Perry, köpeği Nugget ile çekilmiş pozunu Instagram’da paylaştı. Yaklaşık bir milyon beğeni alan fotoğrafın yıldızı Nugget oldu. Katy Perry'nin takipçileri, dünyaca ünlü şarkıcıdan çok köpeğin sevimliliğine yorum yaptı.
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COSTA GAVRAS'IN ÖLÜM HABERİ ŞAKA ÇIKTIUluslararası haber ajansı Asociated Press, Yunanistan Kültür Bakanı'na ait olduğunu sandığı bir Twitter hesabından yayınlanan iddiayı haberleştirdi. O iddia, ülkenin efsanevi yönetmeni Costa Gavras'ın hayatını kaybettiği şeklindeydi. Bu haberi Yunan medyası hızla paylaştı. Ama o hesap sahteydi. Hatta 85 yaşındaki yönetmen televizyona çıkıp yaşadığını açıklamak zorunda kaldı.
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DÜNYANIN ELLE KAZILMIŞ EN UZUN TÜNELİ: TİTUSHatay'da Roma döneminde bın esirin çekiçlerle açtığı tünel, yapılış hikayesi ve atmosferiyle turistleri bölgeye çekiyor. 'Titus tüneli'nin dünyanın el işçiliğiyle yapılmış en uzun tüneli olduğu ifade ediliyor.
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VEGFEST BAŞLIYOR
Uluslararası İstanbul Vegfest, 8-9 Eylül’de Sarıyer Life Park’ta gerçekleşecek. Festival sahnesinde ise Fatma Turgut ve Grup Seksendört isimler olacak.