Magazin ve sanat turu (31 Ağustos 2018)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alacak Galatasaray Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2018-19 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor grup aşamasında boy gösterecek. Beşiktaş; Genk, Malmö ve Sarpsborg ile Fenerbahçe; Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti. Akhisarspor'un rakipleri ise Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege oldu. Peki, ünlüler maç heyecanını nasıl yaşıyor? Ünlülerin maçlar için totemleri var mı?