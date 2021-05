Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021)

Bugün 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü (En iyi Star Wars filmleri listesi)

Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü yaşatmak ve filmi anmak için her yıl 4 Mayıs'ı Dünya Star Wars Günü olarak kutluyor. Filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you" (Güç seninle olsun) repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla 4 Mayıs seçildi. Independent gazetesi, serinin filmlerini en kötüden en iyiye doğru sıraladı. Son film Skywalker'ın Yükselişi listenin 7'ncisi oldu. İşte en kötü ve en iyi Star Wars filmleri...

