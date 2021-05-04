Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 04.05.2021 - 17:37
Bollywood yıldızı Kangana Ranaut'a sosyal medya engeli
Twitter, Bollywood yıldızı Kangana Ranaut'un hesabını, şiddeti teşvik ettiği iddia edilen bir paylaşımı nedeniyle askıya aldı. Şirketin temsilcisi, Ranaut'un platformun nefret söylemi ve taciz edici davranış kurallarını defalarca ihlal ettiğini ifade etti.
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi
Salgında tüm dünyaya eşit şekilde aşı tedarik edilmesi için çağrı amacı taşıyan ABD'deki konser; Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez'i bir araya getirdi.
Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı
Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı. Ünlüler, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı. İşte ünlü isimlerin #20liyaslarchallenge hashtag'i ile yayınladığı fotoğraflar...
Bugün 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü (En iyi Star Wars filmleri listesi)
Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü yaşatmak ve filmi anmak için her yıl 4 Mayıs'ı Dünya Star Wars Günü olarak kutluyor. Filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you" (Güç seninle olsun) repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla 4 Mayıs seçildi. Independent gazetesi, serinin filmlerini en kötüden en iyiye doğru sıraladı. Son film Skywalker'ın Yükselişi listenin 7'ncisi oldu. İşte en kötü ve en iyi Star Wars filmleri...
Billie Eilish: Cinsel taciz ve istismar her yerde
Genç yaşında çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin zirvesinde yer alan Billie Eilish, cinsel taciz ve istismarın her yerde olduğunu vurgulayarak küçük yaşta birini istismar eden bir tacizciyi anlattığı Your Power adlı yeni single'ı hakkında "Bu şarkı başkalarını istismar edenlere en çok da erkeklere açık bir mektup" ifadelerini kullandı.
Beyonce'den yeni aile fotoğrafı
İkizlerinin fotoğraflarını nadiren paylaşan Beyonce, eşi Jay-Z, kızları Blu Ivy, ikizleri Rumi ve Sir ile birlikte objektif karşısına geçerek çocuklarının büyümüş hallerini gösterdi.
Atiye dizisinin intihal davasında tedbir talebine ret
Yazar Yonca Eldener'in "Yedi Uyananlar" romanının dijital bir platformda yayınlanan "Atiye" dizisinde izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla OG Prodüksiyon Medya Şirketi'ne açtığı 92 bin liralık tazminat davasında tedbir talebi reddedildi.
Alina Boz: Pandemide hiçbir şeyi ertelememek gerektiğini öğrendim
Oyuncu Alina Boz, verdiği bir röportajda, "Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu" dedi.
Mark Wahlberg yeni rolü için 3 haftada kaslandı
Mark Wahlberg, bir dövüşçüyü canlandıracağı yeni filmi için sıkı çalışma sonucu sadece 3 haftada kaslı bir vücuda sahip oldu.
Conan O’Brien'ın programı sona eriyor
Ünlü sunucu Conan O'Brien'ın 11 yıldır devam ettiği talk show'unun final yapacağı duyuruldu.
Bager Çalışçı'dan Muş Ovası'nda piyano resitali
Muş'ta doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Bager Çalışçı, lalelerin kırmızıya büründüğü Muş Ovası'nda piyanoyla konser verdi. Başta Beethoven olmak üzere birçok sanatçısının eserini çalan Bager, konserini corona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan etti.
Will Smith: Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim
Pandemide aldığı kiloları gözler önüne seren bir kare yayınlayan Will Smith, "Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim" dedi.
Disneyland'da prensin Pamuk Prenses’i öpme sahnesine cinsel saldırı itirazı
Disneyland’da yenilenen 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' temalı platforma, prensin uyuyan Pamuk Prenses’i öptüğü bir bölüm eklendi. Uzmanlar ise prensin Pamuk Prenses’i izin almadan öpmesine tepki göstererek “Bu bir cinsel saldırı, çocuklara kötü örnek” dedi.
Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak
Edirne'de her yıl 5- 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki 'Kakava Şenlikleri'nin ateşi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de sembolik olarak yakılacak.
Tarkan'dan sonra Gülşen'den de Yıldız Tilbe'ye destek yok
Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen 'meydan okuma / challenge' akımına dahil olarak Tarkan'a pas atsa da Megastar'dan ret yanıtı aldı. Daha sonra Gülşen'i akıma davet etti ancak Gülşen, Tilbe'ye henüz yanıt vermedi.
Google'dan 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'ne özel çalışma
Google, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'ne özel olarak hazırladığı filmlerden karakterleri arama sayfasına taşıdı.
2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu
Salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen ve bu yıl da eylül ayına ertelenen, moda dünyasının en büyük etkinliği MET Gala'ya, hangi ünlü isimlerin ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Müzikseverlere ‘Evde Kal’ listesi
Dijital müzik platformu fizy, tam kapanma sürecinde müzikseverlere özel ‘Evde Kal’ listesi hazırladı. ‘Evde Kal Pop’ ‘Evde Kal Spor’ ve ‘Evde Kal Fresh’ olmak üzere üç liste kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Vatikan Müzesi yeniden ziyarete açıldı
Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez kapalı olan Vatikan Müzesi dün yeniden ziyarete açıldı. Müzeye ziyaretler rezervasyonla gerçekleştiriliyor.
Kız Kulesi kültür ve sanat merkezi oluyor
Kız Kulesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi'nin Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirileceği belirtildi.
Malatya mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmaya hazırlanıyor
Malatya Büyükşehir Belediyesinin, kentin gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edebilmesi için resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.
Angelina Jolie'nin Marvel süper kahramanı olduğu Eternals'tan ilk görüntüler
Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden gibi yıldız oyuncuların Marvel süper kahramanlarına dönüştüğü Eternals filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Nomadland filmiyle En İyi Yönetmen Oscarını kazanan Chloe Zhao imzalı filmden ilk görüntüler, Marvel Stüdyolarının eski ve yeni filmlerinden hazırladığı videosunda ortaya çıktı. Eternals, 5 Kasım 2021de vizyona girecek.
'Kilis zeytinyağı' coğrafi işaretle tescillendi
Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan zeytinyağına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Diyarbakır’dan 1. Kısa Film Festivali'ne tam destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından 1-4 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali'ne kentten tam destek geldi.
Konya'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti: Tahinli pide
Konya'ya özgü tahinli pide, ramazanda yoğun ilgi görüyor. 50 yıldır tahinli pide yaptıklarını belirten Fatih Yemenici, "Hem Konya’mızdan, hem de il dışından yoğun talep alıyoruz. Tahinli pide iftar sofralarının tatlısı, sahur sofralarının ise acıktırmayan ve susatmayan katığı olarak adlandırıyor'' dedi.
Akrep 21. bölüm fotoğrafları
Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin 21. yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...
Akrep 21. yeni bölüm 2. fragmanı
Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Perihan, kızı Ferda'ya şirketin başına geçmesini teklif ediyor.
survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (3 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor'da dün akşam yarışmacılar sembol için bireysel olarak mücadele etti. Çeyrek final öncesinde avantajı kazanmak için sembolü isteyen yarışmacılar denge sınavı verdi. Survivor’da sembolü kimler kazandı? Performans oyunu ödülü neydi, kimler faydalandı? İşte 3 Mayıs Survivor’da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 4 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…