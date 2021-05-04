Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021)

4 Mayıs 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 04.05.2021 - 17:37

Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 1

Bollywood yıldızı Kangana Ranaut'a sosyal medya engeli

Twitter, Bollywood yıldızı Kangana Ranaut'un hesabını, şiddeti teşvik ettiği iddia edilen bir paylaşımı nedeniyle askıya aldı. Şirketin temsilcisi, Ranaut'un platformun nefret söylemi ve taciz edici davranış kurallarını defalarca ihlal ettiğini ifade etti.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 2

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi

Salgında tüm dünyaya eşit şekilde aşı tedarik edilmesi için çağrı amacı taşıyan ABD'deki konser; Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez'i bir araya getirdi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 3

Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı. Ünlüler, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı. İşte ünlü isimlerin #20liyaslarchallenge hashtag'i ile yayınladığı fotoğraflar...

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 4

Bugün 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü (En iyi Star Wars filmleri listesi)

Star Wars hayranları, Star Wars kültürünü yaşatmak ve filmi anmak için her yıl 4 Mayıs'ı Dünya Star Wars Günü olarak kutluyor. Filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you" (Güç seninle olsun) repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla 4 Mayıs seçildi. Independent gazetesi, serinin filmlerini en kötüden en iyiye doğru sıraladı. Son film Skywalker'ın Yükselişi listenin 7'ncisi oldu. İşte en kötü ve en iyi Star Wars filmleri...

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 5

Billie Eilish: Cinsel taciz ve istismar her yerde

Genç yaşında çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin zirvesinde yer alan Billie Eilish, cinsel taciz ve istismarın her yerde olduğunu vurgulayarak küçük yaşta birini istismar eden bir tacizciyi anlattığı Your Power adlı yeni single'ı hakkında "Bu şarkı başkalarını istismar edenlere en çok da erkeklere açık bir mektup" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 6

Beyonce'den yeni aile fotoğrafı

İkizlerinin fotoğraflarını nadiren paylaşan Beyonce, eşi Jay-Z, kızları Blu Ivy, ikizleri Rumi ve Sir ile birlikte objektif karşısına geçerek çocuklarının büyümüş hallerini gösterdi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 7

Atiye dizisinin intihal davasında tedbir talebine ret

Yazar Yonca Eldener'in "Yedi Uyananlar" romanının dijital bir platformda yayınlanan "Atiye" dizisinde izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla OG Prodüksiyon Medya Şirketi'ne açtığı 92 bin liralık tazminat davasında tedbir talebi reddedildi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 8
Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 9

Alina Boz: Pandemide hiçbir şeyi ertelememek gerektiğini öğrendim

Oyuncu Alina Boz, verdiği bir röportajda, "Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiçbir şeyi ertelememek gerektiği oldu" dedi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 10

Mark Wahlberg yeni rolü için 3 haftada kaslandı

Mark Wahlberg, bir dövüşçüyü canlandıracağı yeni filmi için sıkı çalışma sonucu sadece 3 haftada kaslı bir vücuda sahip oldu.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 11

Conan O’Brien'ın programı sona eriyor

Ünlü sunucu Conan O'Brien'ın 11 yıldır devam ettiği talk show'unun final yapacağı duyuruldu.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 12

Bager Çalışçı'dan Muş Ovası'nda piyano resitali

Muş'ta doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Bager Çalışçı, lalelerin kırmızıya büründüğü Muş Ovası'nda piyanoyla konser verdi. Başta Beethoven olmak üzere birçok sanatçısının eserini çalan Bager, konserini corona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan etti.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 13

Will Smith: Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim

Pandemide aldığı kiloları gözler önüne seren bir kare yayınlayan Will Smith, "Hayatım boyunca bu kadar kötü görünmemiştim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 14

Disneyland'da prensin Pamuk Prenses’i öpme sahnesine cinsel saldırı itirazı

Disneyland’da yenilenen 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' temalı platforma, prensin uyuyan Pamuk Prenses’i öptüğü bir bölüm eklendi. Uzmanlar ise prensin Pamuk Prenses’i izin almadan öpmesine tepki göstererek “Bu bir cinsel saldırı, çocuklara kötü örnek” dedi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 15

Edirne'de 1400 yıllık 'Kakava ateşi' bu yıl da sembolik yakılacak

Edirne'de her yıl 5- 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki 'Kakava Şenlikleri'nin ateşi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de sembolik olarak yakılacak.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 16

Tarkan'dan sonra Gülşen'den de Yıldız Tilbe'ye destek yok

Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen 'meydan okuma / challenge' akımına dahil olarak Tarkan'a pas atsa da Megastar'dan ret yanıtı aldı. Daha sonra Gülşen'i akıma davet etti ancak Gülşen, Tilbe'ye henüz yanıt vermedi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 17

Google'dan 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'ne özel çalışma

Google, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'ne özel olarak hazırladığı filmlerden karakterleri arama sayfasına taşıdı.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 18

2021 MET Gala'nın ev sahipleri belli oldu

Salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen ve bu yıl da eylül ayına ertelenen, moda dünyasının en büyük etkinliği MET Gala'ya, hangi ünlü isimlerin ev sahipliği yapacağı açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 19

Müzikseverlere ‘Evde Kal’ listesi

Dijital müzik platformu fizy, tam kapanma sürecinde müzikseverlere özel ‘Evde Kal’ listesi hazırladı.  ‘Evde Kal Pop’ ‘Evde Kal Spor’ ve ‘Evde Kal Fresh’ olmak üzere üç liste kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 20

Vatikan Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez kapalı olan Vatikan Müzesi dün yeniden ziyarete açıldı. Müzeye ziyaretler rezervasyonla gerçekleştiriliyor.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 21

Kız Kulesi kültür ve sanat merkezi oluyor

Kız Kulesi  Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçti. Restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi'nin Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirileceği belirtildi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 22

Malatya mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmaya hazırlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin, kentin gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edebilmesi için resmi başvuruda bulunduğu bildirildi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 23

Angelina Jolie'nin Marvel süper kahramanı olduğu Eternals'tan ilk görüntüler

Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden gibi yıldız oyuncuların Marvel süper kahramanlarına dönüştüğü Eternals filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Nomadland filmiyle En İyi Yönetmen Oscarını kazanan Chloe Zhao imzalı filmden ilk görüntüler, Marvel Stüdyolarının eski ve yeni filmlerinden hazırladığı videosunda ortaya çıktı. Eternals, 5 Kasım 2021de vizyona girecek.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 24

'Kilis zeytinyağı' coğrafi işaretle tescillendi

Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan zeytinyağına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 25

Diyarbakır’dan 1. Kısa Film Festivali'ne tam destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından 1-4 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali'ne kentten tam destek geldi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 26

Konya'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti: Tahinli pide

Konya'ya özgü tahinli pide, ramazanda yoğun ilgi görüyor. 50 yıldır tahinli pide yaptıklarını belirten Fatih Yemenici, "Hem Konya’mızdan, hem de il dışından yoğun talep alıyoruz. Tahinli pide iftar sofralarının tatlısı, sahur sofralarının ise acıktırmayan ve susatmayan katığı olarak adlandırıyor'' dedi.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 27

Akrep 21. bölüm fotoğrafları

Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin 21. yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 28

Akrep 21. yeni bölüm 2. fragmanı

Star'ın sevilen dizisi Akrep'in 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Perihan, kızı Ferda'ya şirketin başına geçmesini teklif ediyor.

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 29

survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (3 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da dün akşam yarışmacılar sembol için bireysel olarak mücadele etti. Çeyrek final öncesinde avantajı kazanmak için sembolü isteyen yarışmacılar denge sınavı verdi. Survivor’da sembolü kimler kazandı? Performans oyunu ödülü neydi, kimler faydalandı? İşte 3 Mayıs Survivor’da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (4 Mayıs 2021) - 30

Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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