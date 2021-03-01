Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021)

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oldu (TAM LİSTE)

Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerine verildi. Altın Küre Ödülleri'ni kim kazandı sorusu cevabını buluyor. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri, salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlanan 78. Altın Küre Ödülleri töreninde sahiplerini buldu. Kazananlar, New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklandı. The Crown, Drama Dalında En İyi dizi seçilirken; başrol oyuncuları Emma Corrin, En İyi Kadın Oyuncu; Josh O'Connor da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti. İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

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