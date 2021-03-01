Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021)

1 Mart 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 01.03.2021 - 17:36

Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 1

Billie Eilish ayrılık sürecini anlattı: Onunla mutlu değildim

Son dönemin yıldız şarkıcılarından Billie Eilish sevgilisiyle ayrılık süreci hakkında konuştu. Eilish, rapçi Brandon Adams için "Onunla mutlu değildim" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 2

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 3

2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oldu (TAM LİSTE)

Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerine verildi. Altın Küre Ödülleri'ni kim kazandı sorusu cevabını buluyor. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri, salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlanan 78. Altın Küre Ödülleri töreninde sahiplerini buldu. Kazananlar, New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklandı. The Crown, Drama Dalında En İyi dizi seçilirken; başrol oyuncuları Emma Corrin, En İyi Kadın Oyuncu; Josh O'Connor da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti. İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 4

Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı

ABD'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası Nusret ile bir araya gelen Adriana Lima birlikte çekildikleri bir kareyi yayınladı. İkilinin arasındaki boy farkı dikkat çekti.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 5

Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği röportajdan ilk tanıtım

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdikleri merakla beklenen röportajın tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Prens Harry'nin, eşinin, annesi Prenses Diana ile aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu söylemesi ve "En büyük korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" sözleri dikkat çekti.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 6

Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach

Yarışmaya pantolonla katılan iki çocuk annesi Anja Kallenbach, Miss Almanya 2021'in birincisi olarak güzellik tacını taktı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 7

2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı

Bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan 78. Altın Küre Ödülleri'ni New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler sundu. Tarihinde ilk kez sanal ortamda yayınlanan Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı da her zamankinden farklıydı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti. Evden bağlanan ünlüler, şıklıklarını yansıtan özel çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Gerek kırmızı halıda gerekse de uzaktan bağlantı yoluyla 2021 Altın Küre Ödülleri'nin en şık ünlüleri...

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 8

Kamala Harris'in yeğeni Meena Harris model çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, dünyanın en büyük modellik ajansıyla anlaşma yapan ve New York Moda Haftası’nda boy gösteren üvey kızı Ella Emhoff'un ardından yeğeni Meena Harris de modellik yapıyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 9

Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı Kanye West'in basına sızan mahkeme belgeleri sayesinde boşanma nedenleri ve dört çocuğun velayetini kimin istediği öğrenildi.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 10

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda

Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 11

Halle Berry'nin 54 yaşında fit olma sırrı

Tam bir spor tutkunu olan ünlü oyuncu Halle Berry, zorlu egzersiz anlarını sosyal medyada paylaştı. 54 yaşındaki oyuncu için "25 yaşında gösteriyor" yorumları yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 12

Karaciğer nakli olması gereken Hakan Taşıyan için donör aranıyor

Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı" dedi.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 13

Güney Kıbrıs'ta Eurovision şarkısı 'Şeytan' krizi

65. Eurovision Şarkı Yarışması'na El Diablo (Şeytan) adlı şarkıyla katılma kararı Kıbrıs Rum kesimini karıştırdı. Devlet televizyonuna tehdit yağdı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 14

Fazıl Say'ı çıldırtan pozisyon

Sanatçı Fazıl Say, Fenerbahçeli futbolcu Samatta'nın Trabzonspor'a karşı kaçırdığı gol sonrası çileden çıktı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 15

Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan yoksul çocukların okul parası mirasçılara takıldı

Ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın, yoksul çocukların, okutulması için mirasına ilişkin noterde düzenlettiği vasiyet, aradan 13 yıl geçmesine rağmen yerine getirilemedi. Davaya müdahil olan Dağlarca’nın 11 mirasçısı “Haklarımız zarar görüyor” dedi.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 16

Burçin Terzioğlu'ndan kürk tepkisi

Bülent Ersoy'un kürk polemiklerinin ardından bir paylaşımda bulunan oyuncu Burçin Terzioğlu, "Ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün" ifadelerini kullandı. Terzioğlu'nun bu mesajı Ersoy'a tepki olarak yorumlandı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 17

Halk sanatçısı Özay Gönlüm vefatının 21. yılında anılıyor

Türküleri ve sahne yeteneğiyle Türk halkının gönlünde müstesna bir yer edinen Özay Gönlüm, yalnızca yöresi Denizli'de değil tüm Türkiye'de sevilen bir sanatçı olmayı başardı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 18

Trabzon’da otopark kazısından tarih 'fışkırıyor'

Trabzon'da otopark için kazı yapılan alanda farklı dönemlere ait arkeolojik kalıntılara ulaşılmaya devam ediliyor. Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen şehrin ilk sur duvar, örme sütun ile Geç Bizans dönemine ait hendek duvarları kalıntılarının ardından, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 sikke, 1 şamdan ve çok sayıda seramik parçasının yer aldığı arkeolojik kalıntılara ulaşıldı. Alanda sürdürülen kazılarda farklı kalıntılara da ulaşılması bekleniyor.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 19

Menajerimi Ara dün akşam en çok izlenen dizi oldu

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, dün akşam yayınlanan 27.bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. AB kategorisinde en çok izlenen dizi olan Menajerimi Ara seyircisine keyif dolu anlar yaşattı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 20

71. Berlin Film Festivali online olarak başladı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl salgın önlemleri sebebiyle iki bölüm halinde düzenlenecek 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) çevrimiçi bölümü başladı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 21

Adıyaman'da kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil bulundu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir kaya parçasında 70 milyon yıllık bir fosile rastlandı.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 22

Senaryo gereği sünnet olan Aydemir Akbaş: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekimleri tamamlanan 'Sünnet Çocuğu' filminde Aydemir Akbaş rol gereği sünnet oldu. Rol gereği yeniden sünnet olmanın hoşuna gittiğini söyleyen Akbaş, "Sünnet olmayı hiç yadırgamadım. Öyle hediyeler filan geldi, hoşuma gitti" dedi.

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 23

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? (28 Şubat 2021 ayrıntıları)

Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada ikinci eleme adayı belli oldu. Peki dokunulmazlığı kim kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 28 Şubat 2021 Survivor'da yaşananlar...

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 24

2021 Mart ayı burç yorumları

Çok sevgili astrolojiseverler; vurdu mu çarpan Uranüs ile sevimsiz öğretmen Satürn arasındaki kavga tam iki aydır canımıza okuya okuya devam etti. Ve şubat ayının ortasından bu günlere kadar da bu kavganın hoşnutsuzluğu zirve yaptı. Ve fakat artık mart ayında bu kapışma artık etkisini azaltarak 20’sine kadar bitecek ve bu sevimsizlik nisan ortalarına kadar artık bizi taciz etmeyecek.  Kurtuluyoruz! Biraz daha sıkalım dişlerimizi az kaldı. 

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Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021) - 25

Günlük burç yorumları (1 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 1 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

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