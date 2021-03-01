Magazin ve sanat turu (1 Mart 2021)

ntv.com.tr 01.03.2021 - 17:36
Billie Eilish ayrılık sürecini anlattı: Onunla mutlu değildim
Son dönemin yıldız şarkıcılarından Billie Eilish sevgilisiyle ayrılık süreci hakkında konuştu. Eilish, rapçi Brandon Adams için "Onunla mutlu değildim" ifadelerini kullandı.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.
2021 Altın Küre Ödülleri'ni (Golden Globes 2021) kazananlar belli oldu (TAM LİSTE)
Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerine verildi. Altın Küre Ödülleri'ni kim kazandı sorusu cevabını buluyor. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri, salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlanan 78. Altın Küre Ödülleri töreninde sahiplerini buldu. Kazananlar, New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı törende açıklandı. The Crown, Drama Dalında En İyi dizi seçilirken; başrol oyuncuları Emma Corrin, En İyi Kadın Oyuncu; Josh O'Connor da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti. İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananların tam listesi...
Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı
ABD'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası Nusret ile bir araya gelen Adriana Lima birlikte çekildikleri bir kareyi yayınladı. İkilinin arasındaki boy farkı dikkat çekti.
Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği röportajdan ilk tanıtım
Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdikleri merakla beklenen röportajın tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Prens Harry'nin, eşinin, annesi Prenses Diana ile aynı kaderi paylaşmasından korktuğunu söylemesi ve "En büyük korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" sözleri dikkat çekti.
Miss Almanya 2021'in birincisi belli oldu: İki çocuk annesi Anja Kallenbach
Yarışmaya pantolonla katılan iki çocuk annesi Anja Kallenbach, Miss Almanya 2021'in birincisi olarak güzellik tacını taktı.
2021 Altın Küre Ödülleri'nde sıra dışı kırmızı halı
Bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan 78. Altın Küre Ödülleri'ni New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler sundu. Tarihinde ilk kez sanal ortamda yayınlanan Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı da her zamankinden farklıydı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti. Evden bağlanan ünlüler, şıklıklarını yansıtan özel çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Gerek kırmızı halıda gerekse de uzaktan bağlantı yoluyla 2021 Altın Küre Ödülleri'nin en şık ünlüleri...
Kamala Harris'in yeğeni Meena Harris model çıktı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, dünyanın en büyük modellik ajansıyla anlaşma yapan ve New York Moda Haftası’nda boy gösteren üvey kızı Ella Emhoff'un ardından yeğeni Meena Harris de modellik yapıyor.
Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı
Reality show yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı Kanye West'in basına sızan mahkeme belgeleri sayesinde boşanma nedenleri ve dört çocuğun velayetini kimin istediği öğrenildi.
Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda
Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.
Halle Berry'nin 54 yaşında fit olma sırrı
Tam bir spor tutkunu olan ünlü oyuncu Halle Berry, zorlu egzersiz anlarını sosyal medyada paylaştı. 54 yaşındaki oyuncu için "25 yaşında gösteriyor" yorumları yapıldı.
Karaciğer nakli olması gereken Hakan Taşıyan için donör aranıyor
Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor. Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı" dedi.
Güney Kıbrıs'ta Eurovision şarkısı 'Şeytan' krizi
65. Eurovision Şarkı Yarışması'na El Diablo (Şeytan) adlı şarkıyla katılma kararı Kıbrıs Rum kesimini karıştırdı. Devlet televizyonuna tehdit yağdı.
Fazıl Say'ı çıldırtan pozisyon
Sanatçı Fazıl Say, Fenerbahçeli futbolcu Samatta'nın Trabzonspor'a karşı kaçırdığı gol sonrası çileden çıktı.
Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan yoksul çocukların okul parası mirasçılara takıldı
Ünlü şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın, yoksul çocukların, okutulması için mirasına ilişkin noterde düzenlettiği vasiyet, aradan 13 yıl geçmesine rağmen yerine getirilemedi. Davaya müdahil olan Dağlarca’nın 11 mirasçısı “Haklarımız zarar görüyor” dedi.
Burçin Terzioğlu'ndan kürk tepkisi
Bülent Ersoy'un kürk polemiklerinin ardından bir paylaşımda bulunan oyuncu Burçin Terzioğlu, "Ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün" ifadelerini kullandı. Terzioğlu'nun bu mesajı Ersoy'a tepki olarak yorumlandı.
Halk sanatçısı Özay Gönlüm vefatının 21. yılında anılıyor
Türküleri ve sahne yeteneğiyle Türk halkının gönlünde müstesna bir yer edinen Özay Gönlüm, yalnızca yöresi Denizli'de değil tüm Türkiye'de sevilen bir sanatçı olmayı başardı.
Trabzon’da otopark kazısından tarih 'fışkırıyor'
Trabzon'da otopark için kazı yapılan alanda farklı dönemlere ait arkeolojik kalıntılara ulaşılmaya devam ediliyor. Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen şehrin ilk sur duvar, örme sütun ile Geç Bizans dönemine ait hendek duvarları kalıntılarının ardından, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 sikke, 1 şamdan ve çok sayıda seramik parçasının yer aldığı arkeolojik kalıntılara ulaşıldı. Alanda sürdürülen kazılarda farklı kalıntılara da ulaşılması bekleniyor.
Menajerimi Ara dün akşam en çok izlenen dizi oldu
Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, dün akşam yayınlanan 27.bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. AB kategorisinde en çok izlenen dizi olan Menajerimi Ara seyircisine keyif dolu anlar yaşattı.
71. Berlin Film Festivali online olarak başladı
Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl salgın önlemleri sebebiyle iki bölüm halinde düzenlenecek 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) çevrimiçi bölümü başladı.
Adıyaman'da kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil bulundu
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir kaya parçasında 70 milyon yıllık bir fosile rastlandı.
Senaryo gereği sünnet olan Aydemir Akbaş: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekimleri tamamlanan 'Sünnet Çocuğu' filminde Aydemir Akbaş rol gereği sünnet oldu. Rol gereği yeniden sünnet olmanın hoşuna gittiğini söyleyen Akbaş, "Sünnet olmayı hiç yadırgamadım. Öyle hediyeler filan geldi, hoşuma gitti" dedi.
Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? (28 Şubat 2021 ayrıntıları)
Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada ikinci eleme adayı belli oldu. Peki dokunulmazlığı kim kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu? İşte 28 Şubat 2021 Survivor'da yaşananlar...
2021 Mart ayı burç yorumları
Çok sevgili astrolojiseverler; vurdu mu çarpan Uranüs ile sevimsiz öğretmen Satürn arasındaki kavga tam iki aydır canımıza okuya okuya devam etti. Ve şubat ayının ortasından bu günlere kadar da bu kavganın hoşnutsuzluğu zirve yaptı. Ve fakat artık mart ayında bu kapışma artık etkisini azaltarak 20’sine kadar bitecek ve bu sevimsizlik nisan ortalarına kadar artık bizi taciz etmeyecek. Kurtuluyoruz! Biraz daha sıkalım dişlerimizi az kaldı.
Günlük burç yorumları (1 Mart 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 1 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…